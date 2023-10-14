台南每拍景點先收藏！想要拍IG上超吸睛的風景打卡照，一定要在出發前就先做好功課，怎麼擺拍最美、鏡頭要在哪個角度取景，通通都是必備條件。這次窩客島整理出7個「台南美拍景點」口袋名單，無論是台南新景點「生命之樹」，或是經典必拍「 四草綠色隧道、透明天空步道」美照都先收藏。







台南景點推薦：生命之樹

窩客 小風o 說：

生命之樹距離將軍漁港不到五分鐘車程，扇形設計左右雕花對稱，合併後為一棵大樹，中間步道猶入海上步道，也成為網美拍照景點...<全文介紹>



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#生命之樹

地址：台南市將軍區







台南景點推薦：虎頭埤風景區

窩客 阿萍阿裕玩樂誌 說：

虎月亭矗立於湖小島上，並以虎月吊橋橫跨兩岸，吊橋細緻悠長，晨昏時，立於橋上，俯看湖心，碧波粼粼，泛著橙黃光彩，最是動人的景象，「水橋虹影」為「虎頭埤風景區」著名美景。...<全文介紹>



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#虎頭埤風景區

地址：台南市新化區礁坑里





台南景點推薦：楠西萬佛寺

窩客 蛋寶趴趴go 說：

位於台南市楠西區，前身為道教(宮廟) ，法藏法師於16年前接手後轉為佛教道場(僧團道場) ，至今共35年。開放個人及團體預約參觀囉！想進入靜謐廢墟古城欣賞壯麗景色，感受異域風情、拍美照的朋友們，可千萬別錯過這個台南景點喔！...<全文介紹>



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#楠西萬佛寺

地址：台南市楠西區







台南景點推薦：四草綠色隧道

窩客 菲姐 說：

兩旁的紅樹林向中央生長齊聚，交織出茂密的半圓綠頂，一層一層的向前方疊出深邃的廊道，不知盡頭而顯得神秘，四草綠隧也因此有了小亞馬遜之稱...<全文介紹>



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#四草綠色隧道

地址：台南市安南區大眾路360號







台南景點推薦：台江國家公園

窩客 藍♀β♥love♥晴 說：

很熱門的景點-台江國家公園管理處暨遊客中心，一棟座落於魚塭之上的綠建築是一棟唯美的白色高腳屋建築也很多人會來到這邊拍照打卡的景點喔!...<全文介紹>



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#台江國家公園

地址：台南市安南區四草大道118號







台南景點推薦：魔法森林景觀咖啡

窩客 企鵝 說：

魔法森林景觀咖啡最夯的景點就是呼外的白色走廊和吊鐘啦，周圍被藍天白雲樹葉包圍，地面採取透明玻璃設計，走在這上面都有種在走白地毯的感覺，非常的美和有意境...<全文介紹>



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#魔法森林景觀咖啡

地址：台南市玉井區層林18號

電話：06-574 6032







台南景點推薦：174翼騎士驛站

窩客 雞蛋糕生活美學專題報告 說：

174翼騎士驛站位在台南174線道上，每到假日常有許多重機騎士經過，因此取了一個雙關的名字"174縣道+騎士"，這裡是前陣子在IG非常火紅的熱門打卡景點，擁有絕佳的視野以及延伸出去的透明天空步道...<全文介紹>



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#174翼騎士驛站

地址：台南市東山區南勢里南勢庄42-1號

電話：066863350



