衝花蓮泡溫泉！每年秋冬登場的「花蓮太平洋溫泉季」都吸引許多遊客到花蓮泡湯、規劃一趟溫泉小旅行。這次「2023花蓮太平洋溫泉季」在10/28-11/26期間，在花蓮瑞穗、玉里安通溫泉區登場，總共推出3大抽獎活動、6條「花蓮溫泉溫泉專車」路線，並搶先預告超萌「紅面鴨」周邊小物，讓人手刀衝花蓮玩起來、泡起來。
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2023花蓮太平洋溫泉季在10/28-11/26期間開跑，為了吸引遊客到花蓮泡湯、旅遊，特別推薦「瑞穗英雄泉」以及、玉里「安通美人湯」兩大溫泉區。其中在近期全新啟用的「瑞穗溫泉公園」，還有免費露天足湯，以及竹編柚「柚見星空」燈飾、光纖燈「銀河星彩」等打卡點。在安通溫泉區則有傳統日式建築「安通溫泉大旅社」、浪漫燈飾讓人美照拍不停。
除此之外，花蓮縣府更在活動期間推出3大抽獎，第一抽「集章消費趣」於22間指定住宿或泡湯、並在40間指定店家消費，就抽「日本大阪來回機票」。第二抽「永續遊花蓮獎勵方案」只要符合住宿及旅遊等活動條件，就抽特斯拉Model Y電動汽車以及花蓮住宿券。第三抽「花蓮絕美步道」則推薦泡湯完走步道行程，拍照打卡就有機會獲得運動水壺、防水帽等實用配備。
為了讓人更方便出發花蓮泡湯，花蓮縣府規劃「花蓮溫泉溫泉專車」，在10/7-11/26期間，可選擇「一日遊方案」，包含瑞穗溫泉、安通溫泉玉里線、安通溫泉富里線，搭配吉蒸牧場、瓦拉米步道、玉里臭豆腐等超夯景點，共有4條路線選擇，每人最低750元出發。想要住宿體驗，也有「二日遊方案」，規劃泡瑞穗溫泉、再住安通溫泉區飯店，還有金剛大道、阿美麻糬等人氣行程，懶人旅遊超方便。
2023花蓮太平洋溫泉季資訊
活動期間：10/28-11/26
活動官網：https://www.hl-onsen.com/index.php
2023花蓮太平洋溫泉季 活動配合店家
瑞穗溫泉區：
瑞穗天合國際觀光酒店、黃家溫泉民宿、虎爺溫泉會館、瑞穗棕櫚湖民宿、東戀溫泉民宿、瑞穗瑞穗山下的厝溫泉民宿、瑞峰溫泉民宿、松邑莊園民宿、椰子林溫泉飯店、瑞穗溫泉旅社、原鄉溫泉民宿、瑞雄溫泉旅館、密滋賀飯店、蝴蝶谷溫泉渡假村、江布南溫泉山莊
安通溫泉區：
安通溫泉飯店、安通溪畔溫泉民宿、吉祥農莊溫泉民宿、玉溫泉民宿、加賀屋溫泉、山灣水月特色民宿、紐澳華溫泉民宿
2023花蓮太平洋溫泉季 花蓮溫泉溫泉專車資訊
活動期間：10/7-11/26
活動網址：https://walkr.tw/SXbF50Es
活動方案：
一日遊（共4條路線）：平日750元/人、假日850元/人
二日遊：週六出發4200元/人、週日至週五出發3500元/人