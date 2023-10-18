巧克力控的「KitKat巧克力圖鑑」先收藏！超人氣「KitKat巧克力」除了經典口味之外，還推出許多季節限定口味、地區限定口味的巧克力甜點，讓巧克力控看到就想挑戰、想搜集到所有不同的口味。這次雀巢KitKat特別推出「KitKat巧克力圖鑑」8款限定口味，窩客島帶你一次吃一輪。
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為了滿足巧克力控想嚐鮮、想搜集所有口味的願望，這次雀巢打造「KitKat巧克力圖鑑」，一次8款口味通通在台灣就吃得到，其中包含2款季節限定口味，從日本引進萬聖節限定的「KitKat番薯威化巧克力」，有14種鬼鬼造型包裝、外袋翻面還能變身成南瓜立袋。另一款「KitKat甘栗威化巧克力」則是日本秋季專屬風味，兩款季節限定口味，即日起在台灣都買得到。
此外，在台灣也買得到3款「地區限定」巧克力口味，包含中東堅果之王「榛果口味」、比利時Lotus Biscoff聯名款「蓮花脆餅口味」、以及日本全穀小麥「穀香威化口味」，11月起在超商還有優惠折扣。而經典口味「KitKat酥脆威化巧克力、濃黑口味巧克力、宇治抹茶」3款口味，則同步在各超商、量販店販售，依通路活動規範，還享2件6折優惠，巧克力控先掃貨。
雀巢KitKat巧克力圖鑑 推薦口味
KitKat番薯威化巧克力
上市日期：即日起開賣
販售通路：全聯
售價：優惠價130元/袋
KitKat甘栗威化巧克力
上市日期：即日起開賣
販售通路：家樂福
售價：優惠價130元/袋
KitKat榛果威化巧克力
上市日期：11月1日開賣
販售通路：全家、萊爾富、OK超商
售價：42元/片
KitKat 蓮花脆餅酥脆威化巧克力
上市日期：9入裝即日起開賣、3入裝11月1日開賣
販售通路：
9入：全聯、家樂福；3入：全家、萊爾富
售價：9入裝145元/袋、3入裝85元/袋
KitKat穀香威化巧克力
上市日期：即日起開賣
販售通路：美式賣場獨家販售
售價：399元/盒
KitKat酥脆威化巧克力
販售通路：7-11、全家、萊爾富、OK
售價：39元/片
KitKat濃黑口味巧克力
販售通路：7-11、全家、萊爾富、全聯、家樂福
售價：49元/袋
KitKat宇治抹茶
販售通路：7-11、全家、萊爾富、全聯
售價：135元/袋
詳細販售優惠及供應情形，依各通路公告為準。