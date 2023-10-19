肯德基新品是剝皮辣椒紙包雞！每年秋冬「肯德基紙包雞」系列都是許多速食控的必吃名單，暖呼呼的烤雞更療癒。這次肯德基特別攜手「雙月食品社」，把超人氣「剝皮辣椒雞湯」打造成紙包雞版本，讓速食控宅在家就能吃到最暖心紙包雞。



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肯德基除了經典炸雞系列，療癒烤雞「紙包雞」系列更受到許多鐵粉歡迎，無論是經典的「義式香草紙包雞」、或是往年聯名的台酒花雕雞紙包雞，都在秋冬掀起話題。這次特別攜手「雙月食品社」，把雙月人氣超高的「剝皮辣椒雞湯」變身成新品「剝皮辣椒紙包雞」，使用雙月獨家阿甘剝皮辣椒，搭配杏鮑菇、枸杞等食材，在肯德基就能吃雞補一下。







本次肯德基與雙月聯名新品「剝皮辣椒紙包雞」在10/24霜降日正式開賣，單點售價148元，此外更推出優惠代碼「50141」剝皮辣椒紙包雞嚐鮮券優惠，165元就能吃到新品「剝皮辣椒紙包雞」搭配一瓶百事可樂。同時也有附贈絕配的「雞汁風味飯」的個人套餐、搭配經典「咔啦脆雞」的雙人套餐，換算下來每人190元就能超享受。





肯德基X雙月食品社「剝皮辣椒紙包雞」

上市日期：2023/10/24

售價：

剝皮辣椒紙包雞

售價：單點148元



剝皮辣椒紙包雞 嘗鮮券「50414」

售價：165元

內容：剝皮辣椒紙包雞 x1+百事可樂x1



剝皮辣椒紙包雞M 經典餐

售價：185元

內容：剝皮辣椒紙包雞x1＋雞汁風味飯x1＋百事可樂(中)x1



剝皮辣椒紙包雞雙人餐

售價：380元

內容：剝皮辣椒紙包雞x1+雞汁風味飯 x1＋咔啦脆雞 x2+ 香酥脆薯(中)x1+原味蛋撻x2+百事可樂(中)x2。



詳細活動規範及供應情形，依 肯德基 官方公告為準。