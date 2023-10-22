文青年都要逛「Pinkoi Design Fest瘋設祭」預售票6折開賣！設計師網站Pinkoi每年舉辦的大型市集「Pinkoi Design Fest」邀請國內外的創作者擺攤，也吸引超多文青朝聖。這次2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭在11/17-11/19快閃登場，即日起開賣6折預售票，文青必拍亮點「限定周邊、插畫家拍照匡、聖誕禮物DIY推薦」準時約衝。



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2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭在11/17-11/19於華山正式登場，必逛亮點除了首次登場的「SOU・SOU聯名展示店」之外，更主打集結台灣、泰國、日本、中國大陸、香港、韓國等6地，超過160個海內外設計品牌，並且以「未來機艙、品牌策展、插畫拍貼、體驗活動」四大主題打造全新市集，同時還有「聖誕感手作體驗」聖誕樹製作、雪人擴香石等，搶先準備聖誕節小驚喜。







除此之外，這次2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭活動中，還跟上近年最夯「拍貼機」話題，與20位插畫家合作打造活動專屬拍貼框，包含台灣插畫家「KINGJUN、小黃間、馬卡龍腳趾」，日本「胡子碰碰」等超過40個可愛圖框，讓文青通通拍起來。2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭自即日起開賣預售票，6折優惠180元就能約衝，文青手刀網路下單搶票。





2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊

活動日期：11/17-11/19

開放時間：每日上午11:00至晚上19:30（最後入場時間為每日19:00）

活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館



詳細活動規範及供應情形，依 Pinkoi 官方公告為準。

