文青年都要逛「Pinkoi Design Fest瘋設祭」預售票6折開賣！設計師網站Pinkoi每年舉辦的大型市集「Pinkoi Design Fest」邀請國內外的創作者擺攤，也吸引超多文青朝聖。這次2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭在11/17-11/19快閃登場，即日起開賣6折預售票，文青必拍亮點「限定周邊、插畫家拍照匡、聖誕禮物DIY推薦」準時約衝。
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2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭在11/17-11/19於華山正式登場，必逛亮點除了首次登場的「SOU・SOU聯名展示店」之外，更主打集結台灣、泰國、日本、中國大陸、香港、韓國等6地，超過160個海內外設計品牌，並且以「未來機艙、品牌策展、插畫拍貼、體驗活動」四大主題打造全新市集，同時還有「聖誕感手作體驗」聖誕樹製作、雪人擴香石等，搶先準備聖誕節小驚喜。
除此之外，這次2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭活動中，還跟上近年最夯「拍貼機」話題，與20位插畫家合作打造活動專屬拍貼框，包含台灣插畫家「KINGJUN、小黃間、馬卡龍腳趾」，日本「胡子碰碰」等超過40個可愛圖框，讓文青通通拍起來。2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭自即日起開賣預售票，6折優惠180元就能約衝，文青手刀網路下單搶票。
2023 Pinkoi Design Fest 瘋設祭 活動資訊
活動日期：11/17-11/19
開放時間：每日上午11:00至晚上19:30（最後入場時間為每日19:00）
活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館
詳細活動規範及供應情形，依 Pinkoi 官方公告為準。
現在WalkerLand窩客島和「Pinkoi」合作，要送你「2023 Pinkoi Design Fest瘋設祭」入場票，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
「Pinkoi Design Fest瘋設祭」是文青每年都會逛的大型市集之一，請問：
2023「Pinkoi Design Fest瘋設祭」活動日期是幾號到幾號？
● 活動贈品：
◎ 2023Pinkoi Design Fest瘋設祭入場票2張 乙 組 共 5 名
● 活動時間：2023-10-22 15:00~2023-10-26 23:59
● 得獎公佈：2023-10-27 12:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)此活動得獎人相關資料將提供給第三方合作廠商，若不同意將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
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