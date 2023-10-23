大佳河濱向日葵花海一定要拍到！誰說賞花只能跑郊區、山上，位於台北中山區的大佳河濱公園，可以說是台北人的賞花秘境，占地約5,139平方公尺、約12座標準籃球場的空間，在各個季節種滿不同品種花卉，讓人每每到此都有不同的驚喜花海可以打卡。初秋之際，就由金黃又帶有朝氣的向日葵花海迎接大家到來，於即日起悄悄進入大滿開，將一路綻放到11月底，就等你來打卡發IG限動。
大佳河濱花海由陽光品種向日葵打頭陣，1300平方公尺廣闊戶外空間裡，種植5萬盆陽光品種向日葵於近日盛開，金黃花海隨著徐徐秋風搖曳，形成一片金黃花浪，無論是以低空飛過的飛機，還是宮殿式建築圓山大飯店，又或是以大型南瓜裝置藝術為背景，都是讓網美想衝去打卡的賞花秘境。
目前的光陽品種向日葵為秋季花海的前奏曲，將陸續還有11萬盆莫內品種向日葵和波斯菊、太陽麻等高大花種陸續綻放，讓人穿梭在花海之間輕鬆拍出絕美IG打卡照。但特別提醒遊客，請愛惜花草植物，請勿為了賞花或拍照而踐踏到花田之中。
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大佳河濱花海 向日葵花海
花期：即日起至11月底
地點：基9號疏散門進入，往噴泉方向，即可看到。