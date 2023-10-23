日本超夯「哈根達斯抹茶冰淇淋」在台灣就開吃！哈根達斯近期在日本推出限定口味「抹茶紅豆麻糬、吟撰黑蜜黃豆粉麻糬」結合日系甜點元素，還有超療癒牽絲麻糬，掀起IG打卡話題。本次兩款新口味即日起在7-ELEVEN開賣，還有「兩件79折、三件69折」以及超殺「哈根達斯買3送2」限定優惠，冰品控趁機囤貨。



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哈根達斯2款日本限定版口味，都主打療癒Q彈的麻糬口感，其中「抹茶紅豆麻糬」使用濃郁的抹茶冰淇淋基底，搭配Q彈麻糬、並且鋪上日本北海道產紅豆，打造最經典的宇治金時吃法。另一款「吟撰黑蜜黃豆粉麻糬」則選用日本北海道豆香濃郁的黃豆磨成粉末，撒在麻糬表層，底部則搭配黃豆粉牛奶冰淇淋、拌入黑糖醬，用滿滿的豆香還原日式甜點風格。







哈根達斯日本限定冰品採110mL迷你杯規格，除了在官網可以買到「12入宅配麻糬組」之外，在7-ELEVEN也能單杯購買，並且在10/26前享有「兩件79折、三件69折」嚐鮮優惠，在10/27-10/31則有哈根達斯雪糕、迷你杯全品項口味享「買3送2」優惠，換算下來一件不到90元，冰品控可以趁機吃。





7-ELEVEN哈根達斯 日本新品販售資訊

不只有買3送2優惠，在10/27-10/31還有「哈根達斯」集點送活動，活動期間消費買滿5件哈根達斯商品就可以集1點，只要集滿2點可預購兌換限量「哈根達斯法式陶瓷餐盤」或是「哈根達斯時尚挖冰杓」，無論是經典口味、或是日本空運口味「檸檬巴菲迷你杯冰淇淋」，甚至本次新品「抹茶紅豆麻糬、吟撰黑蜜黃豆粉麻糬」，通通能參與優惠。除了萬聖節推出「哈根達斯」冰品優惠之外，7-ELEVEN也提前針對聖誕節，推出「愛心捐物」公益活動，特別設計100%再生瓦楞紙板製成的「好鄰居聖誕倒數月曆」，邀請民眾以399元認捐，每捐一組、基金會就加碼贈送出一組，贈送給社團法人世界和平會、兒福聯盟、社團法人中華育幼機構兒童關懷協會等6大機構的孩子，讓人聖誕節也暖暖的。

上市日期：即日起上市

活動口味：吟撰黑蜜黃豆粉麻糬、抹茶紅豆麻糬

售價：原價149元/杯

嚐鮮優惠：即日起至10/26，兩件79折、三件69折。



7-ELEVEN哈根達斯 萬聖節優惠活動

活動期間：2023/10/27-10/31

活動內容：

1、哈根達斯迷你杯及雪糕任選買3送2。

2、OPEN POINT會員於活動期間消費買滿5件集1點，集滿2點可預購兌換限量「哈根達斯法式陶瓷餐盤」或「哈根達斯時尚挖冰杓」。



7-ELEVEN 愛心捐物公益活動

活動期間：10月30日11:00起至11月15日23:59分止

活動方式：於門市櫃台刷取條碼，或iBON機台選操作，一份認捐商品399元，認捐愛心商品委由團體捐贈給受助者，您將不會收到該商品。

捐贈內容：24色蠟筆、OPEN!造型束口袋、OPEN!星座不鏽鋼隔熱杯(隨機出貨)、好鄰居聖誕倒數月曆(統一超商好鄰居文教基金會加贈)，限量2千份。

受贈單位：中華基督教救助協會、社團法人世界和平會、兒福聯盟、社團法人中華育幼機構兒童關懷協會、財團法人苗栗縣私立幼安教養院、基督教芥菜種會。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。