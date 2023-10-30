由「國民初戀」秀智所主演的愛情劇《我的女神室友李斗娜》，改編自同名漫畫，她再次回歸本業化身為女偶像，華麗打造、公主切搶眼造型現身，光是劇照釋出就已經讓粉絲躁動不已。她與飾演大學生的男主角梁世宗上演唯美姐弟戀，還有長達2分鐘多的超慾吻戲，戲劇一次先放送9集，收尾卻留給觀眾無限遐想，Walker盤點本劇6個看點，漫畫版元峻最後選擇她，這個角色設定差異最大！

一、導演認證「秀智是斗娜的不二人選」

韓劇《我的女神室友李斗娜》戲如其名，真的找來「女神」秀智主演，既是她時隔3年回歸長篇戲劇，更是睽違8年回歸偶像團體生活，跳脫出一般大眾認知的偶像，秀智在劇裡變身成為「女漢子明星」，雖是回歸偶像本業，但她抽菸、飆髒話、打架樣樣來，顛覆以往「國民初戀」的清純形象，引起一陣討論。



▲圖片來源／Netflix



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秀智2010年以女團miss A出道亮相，身為團內人氣最高的成員，卻也因此備受壓力，團體最終在2017年宣布解散，她雖陸陸續續都有推出新歌，但仍以演員事業為重，劇中飾演女偶像，華麗的妝容、打歌服，重回當年巔峰顏值，頂著一頭公主切的搶眼髮型，「斗娜」彷彿為她所量身定做的角色，導演也認證「秀智是斗娜的不二人選」。



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二、窺探女偶像的私下面貌，觸不可及的女神其實只是一般人。

《我的女神室友李斗娜》揭露偶像卸下舞台面具的真實樣貌，秀智飾演的李斗娜藏有一段黑暗的過去，就如一般明星都會罹患的職業後遺症，她站上舞台時會感到恐慌，一有不如意的事情就會顯得躁鬱，又或者隨時不安認為遭到偷拍，女神站在上光鮮亮麗，私下其實只是一般人。



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三、戲劇VS漫畫最大差異，「冤家」崔伊蘿角色設定全變了！

本劇真實打造出人氣女團DREAM SWEET，隨著第一集開播，由秀智率領的團體新歌MV《The Whispering Spell》緊接著在各大音源串流平台公開，她秀智穿著兩截式白色點綴的打歌服，登場就搶走所有人目光，劇組加入許多小巧思，MV真實到讓粉絲直呼「差點有錯覺」、「還以為秀智又組團了」。▲圖片來源／Netflix▲圖片來源／Netflix

《我的女神室友李斗娜》雖是改編自同名漫畫，但編劇在劇情上稍稍做了幾點區分，其中以女配角崔伊蘿的更動最大。她在原著裡的設定性格小心翼翼、無法輕易地表現出喜好心情，但戲劇裡宛如另個人物登場，她擁有外放豪邁的個性，且從小與男主角元峻是一對冤家。

崔伊蘿在原著裡後來與元峻走在一起，但顯然戲劇的她，被安排與另一外男配角具政勳相戀，兩人在練柔道的過程逐漸產生情愫，她的設定出現更動，也讓粉絲認為戲劇將會與漫畫不同走向完美結局。

另一名女配角珍珠與男主角元峻原本相愛，但因某些因素過錯了緣分，兩人在戲劇裡是同年齡設定，但漫畫中珍珠比元峻大兩歲。



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四、《我的女神室友李斗娜》療癒金句、直球告白總集合。

劇中兩位主角，一個是宛如刺蝟般全身充滿刺的李斗娜，一個是把情緒藏在心裡深處的李元峻，他們透過不同對話形式療癒彼此，帶給觀眾溫暖。



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當李斗娜被偷拍時，她的手在抖，表面卻故作鎮定，元峻告訴她「會害怕是正常的，總比受傷害好，別讓別人傷害你，收到別人的愛才是妳的本業不是嗎？」適當面對自己的害怕，才不會壓抑初心病。



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元峻為了生活費到處打工、籌錢，李斗娜提醒他「不要活得那麼用力，有時候活得隨便一點也沒關係，就像我這樣，耍點小聰明、偷懶一下，有何不可？」偶爾放過自己，充電之後再次出發，令觀眾感到有共鳴感。



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戲劇除了帶來療癒金句，李斗娜性格敢愛敢恨，並未在意任何人的眼光，對於喜歡的人事物向來發出直球，面對木訥的男主角元峻，她主動靠近對方，「你真可愛，差點就親下去了，下次記得避開，如果你避得開的話」，直球告白把粉絲撩得不要不要。本劇出現多句名台詞，待粉絲細細品嚐。



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五、2分鐘超慾吻戲，觀眾臉紅心跳。

秀智時隔3年再接愛情劇，《我的女神室友李斗娜》滿滿吻戲沒讓粉絲失望。從兩人第一個擦槍走火的初吻到彼此確認心意的熱吻，還有放不開手的隧道裡深吻，每幕都看得觀眾臉紅心跳，尤其是兩人淋雨後奔進屋裡的吻戲，長達兩分鐘多的超慾互動，粉絲各個害羞到手指捲曲。



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六、漫畫版結局，元峻最後選擇她。

《我的女神室友李斗娜》目前官方只公開9集，斗娜身為引退女歌手，但後來選擇回歸演藝圈拋下元峻，第9集結尾留下無限懸念，斗娜雖然回到宿舍找了元峻，但多年後卻擦肩而過，兩人的緣分是否可以延續下去，成為觀眾聚焦的討論議題。對比漫畫版的結局，元峻最後選擇冤家崔伊蘿，他與斗娜只是為彼此應援的朋友關係。戲劇版本目前公開集數的收尾，看起來朝圓滿結局發展的機率比較高，大批粉絲敲碗想要快點看到後半部！



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