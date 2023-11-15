7間中壢銅板美食先收口袋！中壢有著許多美食名店，像是中壢觀光夜市、中原夜市等美食聚集地，都是在地人、學生們平日玩樂聚會的熱門勝地，這次窩客島便針對中壢地區整理了「7間銅板小吃」，不論是爆漿紅糖酥餅、脆皮半熟蛋煎包，下次來到中壢就先通通吃過一輪。





中壢必吃小吃除了位在中原夜市裡的「御冠園湯包」，其它還有外皮炸得金黃酥脆的「香港煎包」，加入邪惡系半熟蛋的豐富內餡，超涮嘴的滋味是深受當地人推崇的小吃之一；有著客家傳統牛汶水的「答嘴鼓」，讓人在中壢市區就能吃到經典傳統甜點；主打純手工製作的「徐記紅糖餅」，現桿現烤的餅皮不僅Q彈有嚼勁，搭配爆漿紅糖餡更是即使需要等待，也要吃到的爆夯小吃。





中壢銅板小吃：香港煎包

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 香港煎包 說：

說真的，這餡料這麼滿，加上手工現作，其實不貴呢！豪邁的高麗菜，爽脆多汁，甜味還鎖在裡面，最強的就是半熟蛋啦！內餡加上半熟蛋整個滿滿JUICE～<全文介紹>



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#香港煎包（現價70元）

地址：桃園市中壢區新生路三段828號

電話：0933-964-187







中壢銅板小吃：徐記紅糖餅

部落客 小虎食夢網 造訪 徐記紅糖餅 說：

這麵餅比我想像中來的Q，也帶著討喜的咬勁和麵糰香，紅糖很香比我預期來得不甜些，但畢竟都爆漿的份量，吃多了也是會甜，但幸好的是餅皮夠厚夠Q，沾著吃倒也不至於甜到膩口<全文介紹>



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#徐記紅糖餅

地址：桃園市中壢區愛國路34號

電話：0987-206-885







中壢銅板小吃：現炸脆皮肉圓

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 現炸脆皮肉圓 說：

肉餡真的很豐滿， 口感紮實，肉香氣十足，加上脆皮肉圓的酥脆口感，絕配！肉圓雖然經過油炸但僅表皮帶有酥脆感，裡面還是ＱＱ的，獨特的口感吃過一次真的會愛上呢！<全文介紹>



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#現炸脆皮肉圓（肉圓、米糕現價45元）

地址：桃園市中壢區龍和一街245號1樓







中壢銅板小吃：答嘴鼓傳統甜品小舖

部落客 快樂雲 造訪 答嘴鼓傳統甜品小舖 說：

在一個個的麻糬，灑上了花生和整個黑芝麻，再淋滿了濃郁的黑糖水，嗯，很有嚼勁的米製品，很有很有彈性的牛汶水，粘著黑糖醬汁，有著淡淡的薑汁<全文介紹>



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#答嘴鼓傳統甜品小舖

地址：桃園市中壢區民權路42號

電話：03-493-6618







中壢銅板小吃：御冠園鮮肉湯包

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 御冠園鮮肉湯包 說：

湯包外皮非常薄！薄皮加上肉餡多汁，一咬下去可感受到滿口鮮美的肉汁，散發著溫暖氣息令人垂涎欲滴，湯汁、肉香與蔥花混合在一起，讓人感受到迷人的風味，忍不住一口接一口<全文介紹>



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#御冠園鮮肉湯包（現價一籠70元）

地址：桃園市中壢區實踐路88號

電話：0932-282-335







中壢銅板小吃：嘉義大鍋湯雞肉飯魯肉飯

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 嘉義大鍋湯雞肉飯魯肉飯 說：

來這裡必點的招牌大鍋湯，也是傳說中的平民版佛跳牆，這樣滿滿一碗餡料很多很豐富，只需要65元，大鍋湯裡面有魷魚花、排骨肉、鴨血、炸過的鳥蛋，還有筍絲、大塊蘿蔔，整碗的味道很鮮甜…<全文介紹>



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#嘉義大鍋湯雞肉飯魯肉飯

地址：桃園市中壢區志廣路62號

電話：03-491-8815







中壢銅板小吃：山東說麵

部落客 圍事小哥 造訪 山東說麵 說：

這道料理也挺有意思的，剛上桌的時候可以吃到外表酥脆的蔥油餅，也可以用餅夾著配料一起吃～味道也是很清爽超好吃的呢！是說圍事的口味比較偏重，所以如果能加點烏醋或是辣椒應該就更對味了！<全文介紹>



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#山東說麵

地址：桃園市中壢區榮民路272號

電話：03-285-3838



