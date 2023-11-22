專為亞洲都市設計的miniu輕電車，以美學工藝、直覺操作為設計初衷，打造讓任何人都能優雅騎行的單車，輕巧車身與20吋小輪徑，讓騎乘者能輕鬆上下車，靈活地穿梭城市巷弄，成為SEic最受歡迎的車款。今秋特別推出全新Mountain Cat系列，加入風格搖滾山貓IP設計為復古工藝添加潮流風尚，全新系列更可依照個人喜好自由搭配，挑選限定色及情境配備，量身打造擁有濃厚個人風采的專屬單車！



SEic持續致力推廣單車生活文化，日前在松菸舉辦的騎乘派對『SEic搖滾山貓電秋波車主聚』，除召集SEic車主回娘家體驗最弛放的電波騎行外，更廣邀所有單車愛好者前來享受一場前所未有的城市漫遊體驗，結合品牌裝備倉、試乘活動、玩家改裝交流、DJ音樂放送、美食探索等等向經典復古致敬之盛宴。





全新Mountain Cat系列，復古工藝添潮流美學

SEic miniu輕電車結合現代科技與工藝美學，簡約俐落的外觀，符合人體工學的U型低跨點的設計，讓所有騎乘者都能平穩地上下車，車架安裝一顆高效鋰電池，搭配五段的電助力變速系統，任何人都可以輕鬆騎乘，在城市間穿梭自如。全新Mountain Cat系列，以搖滾山貓IP打造鮮明風格，為復古工藝添加潮流風尚，山貓銘牌、水洗標，更以匠藝巧手打造木製泥除及鍊蓋組，搭配LED復古前燈，大幅提升整體質感及精緻度，展現工藝之最；再推出四款風格限定色：石英灰、墨夜藍、草芥綠、杏駝棕，讓車友可依照個人喜好挑選車架顏色、配備，打造出一台專屬個人特色的絕美單車。





為提升騎行愛好者和城市生活者的日常幸福感，不論是工作通勤或是探索自然、偏好時尚精品或懷舊經典，SEic miniu輕電車都將成為你出行的專屬風格夥伴，全新Mountain Cat系列將提供四種 For Work、For Chic、For Pets、 ​For Retro情境組合方案，讓車友展開漫步都會的美好旅途，限定色標配價NT$32,980，即日起開放預購，至官方販售通路預購就送密碼摺疊鎖（市值NT$1,950)。

今年最馳放的電波騎乘派對，SEic搖滾山貓電秋波車主聚

2023最Chill的騎乘派對『SEic搖滾山貓電秋波車主聚』，除召集SEic車主體驗最弛放的電波騎行外，現場活動包括品牌裝備倉、玩家改裝交流區、試乘體驗零距離、美食探索區、1970年代復古相片拍貼機、娛樂體驗室，以及秋波電台音樂放送和Podcast馬克瑪麗拆信人說故事等等，踏入SEic精緻工藝兼容經典潮流美學的盛典。





電波騎行派對，電波與秋波音樂強強聯手

最瘋狂的DJ成為領騎者，音樂貫穿整個活動，每輛車都反映了車主的獨特品味和風格，無論是車架色彩、配件安裝還是造型風格，都充滿了創意。從miniu輕電車、UDX到Unimoke，你最喜愛的車款和風格配件通通都在這裡，現場還提供所有電動輔助單車款式試乘體驗，讓每位參加者有機會親身體驗這些獨特的交通工具。



為帶給車友獨一無二的體驗，從盡興玩的娛樂室到美食品酩，從異國美食到經典小吃，以及歐肯單一麥芽蘇格蘭威士忌、百威啤酒、沛綠雅氣泡水等酒水提供，讓每位車友盡情放鬆，感受前所未有的感官饗宴。秋波電台DJ持續放送最Chill的音樂，充滿七年級生青春回憶的馬克信箱電台，還有馬克瑪麗親自朗讀您的騎車故事，並結識志同道合的夥伴，共同創造出充滿歡笑和溫馨時光的回憶。





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