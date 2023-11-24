無咖啡因手搖杯、穀物茶手搖杯推薦清單！近期「低咖啡因、無咖啡因」的手搖杯是一大熱門話題，不只是許多人擔心晚上睡不著，也因為「健康、養生」話題，讓許多人更想嚐試。這次窩客島整理5間「無咖啡因手搖杯推薦清單」，無論是玄米、決明子、蕎麥茶等穀物基底，通通讓人喝起來。







無咖啡因手搖杯推薦：有飲麵茶系列

Youtuber手搖杯「有飲」這次新品走復古古早味「麵茶」主題，3款系列飲品基底都使用無咖啡因的穀物茶，主打款「小時候ㄟ麵茶奶茶」喝得到蕎麥焙炒的奶茶香氣，冰沙版「復刻麵茶沙沙」冬天喝超過癮，如果想要豐富口感，更可以挑戰「醇厚麵茶奶霜穀物茶」，以穀物茶當基底，搭配濃郁麵茶奶蓋，打造秋冬療癒的限定風味。



#有飲麵茶系列

販售資訊：

小時候ㄟ麵茶奶茶：$60元

復刻麵茶沙沙：$60元（糖冰固定）

醇厚麵茶奶霜穀物茶：$70元







無咖啡因手搖杯推薦：一沐日蕎麥茶

以「草仔粿奶茶」夯爆飲料控的一沐日，其中人氣基底茶就包含無咖啡因的「蕎麥茶」系列，無論是蕎麥茶、蕎麥奶茶、奶蓋蕎麥茶，飲料控都可以自己搭配，此外還有療癒「芝麻奶茶、粉粿黑糖檸檬、桂花蕎麥茶」等，不想喝咖啡因茶也可以有很多選擇。



#一沐日蕎麥茶

販售資訊：

蕎麥茶：35元

蕎麥奶茶：50元

黃金蕎麥拿鐵：70元

奶蓋蕎麥茶：65元





無咖啡因手搖杯推薦：大和職茶

中山站手搖杯「大和職茶」開幕就掀起話題，品牌主打以日式風格，並且以「無咖啡因飲品」作為主打系列，包含特調穀物茶「大和職茶」、搭配鮮奶與珍珠的「大和極上」、加入香草冰淇淋的「雪藏職茶」、奶茶控必喝的「大和職茶乳」，加入養樂多的「大和樂樂乳」等，都是無咖啡因選擇。



#大和職茶

販售資訊：

大和職茶：40元

大和極上：69元

雪藏職茶：69元

大和職茶乳：69元

大和樂樂乳：75元







無咖啡因手搖杯推薦：Coco蕎麥冬瓜露

在連鎖手搖杯中，也有許多飲料控推薦的「無咖啡因」飲品喝法，其中CoCo的「蕎麥冬瓜露」結合復古風味、以及療癒穀物香氣，還可以加料搭配CoCo近期回歸的人氣配料「燕麥」，增加更多香氣、以及顆粒咀嚼口感。



#Coco蕎麥冬瓜露

販售資訊：

蕎麥冬瓜露：40元(M)/45元(Ｌ)

燕麥：加料15元/份







無咖啡因手搖杯推薦：50嵐8冰茶

除了穀物茶之外，經典不敗的「50嵐」菜單中也有無咖啡因的選擇，酸甜系「8冰茶」與經典8冰綠不同的是，以金桔汁、梅醬作為基底，並且以純水取代綠茶，打造酸甜系、無咖啡因的酸甜喝法。名字叫「8冰茶」的原因，是金桔與梅子兩顆果物疊起來像數字8，因而有這可愛的名字。



#50嵐8冰茶

販售資訊：

8冰茶：北區M45/L55，中區M40/L55，南區M35/L50



