許多外國人來到台灣都指名要逛各地老街，舉凡九份老街、淡水老街、三峽老街等，只要一到假日人潮總是絡繹不絕，但根據觀光署統計，2023年最多人到訪的老街都不是這些地方，而是位於高雄的「旗山老街」！放眼望去，旗山老街的確有很多在地人也吃不膩的銅板小吃，像是「陳麵線羹」、「梨大蛋中蛋」還有享譽全台的「香蕉蛋糕」，趕快跟著本文的腳步，趁還沒太多人知道以前，找個機會來吃爆這個被譽為「全台最頂的老街」吧。





高雄市區內有不少便宜又能吃超飽的街邊美食，而近期被譽為「台灣最頂老街」的旗山老街，更是藏了各式各樣的傳統小吃和甜點。在地飄香20年以上的「旗山老街陳麵線羹」，不只料多豐盛，肉焿、大腸、炸肉一項都不少，便宜實惠的價格也讓不少小資族趨之若鶩；而開在百年歷史古厝的「吳厝傳統豆花」，黑糖水使用的黑糖由老闆手工親炒，而豆花口味還多達10種以上，清甜滋味讓人欲罷不能。





旗山老街必吃美食：旗山老街陳麵線羹

部落客 敦 小 蓮の食旅錄 造訪 旗山老街陳麵線羹 說：

旗山老街小吃很多每一間都是歷史悠久，旗山老街陳麵線羹就是其中之一，開多久不太清楚，網友說起碼開了二十年以上，麵線料多豐盛有肉焿、大腸、炸肉，一枚銅板就能吃到。<全文介紹>



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#旗山老街陳麵線羹

地址：高雄市旗山區中山路76號

電話：0981-392-789





旗山老街必吃美食：旗山紅糟肉

部落客 橘子亂說話 造訪 旗山紅糟肉 說：

外表油炸得非常酥脆，裡面是南部較甜微鹹的調味，吃起來肉質扎實，越爵越香 ! 是必買的品項之一，份量根據價錢決定，通常兩人份可以買$100，份量比較剛好。<全文介紹>



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#旗山紅糟肉

地址：高雄市旗山區延平一路435號

電話：07-662-3256



旗山老街必吃美食：榮記肉圓

部落客 冠婷生活趣 造訪 榮記肉圓 說：

在地深耕的榮記肉圓，已在旗山飄香60年，依舊美味，價格親民。主打用煎的肉圓，供應自製糯米腸、紅糟肉、肉粽、炒米粉等古早味小吃，以及各種湯品...<全文介紹>



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#榮記肉圓

地址：高雄市旗山區延平一路491號

電話：07-661-4368





旗山老街必吃美食：梨大蛋中蛋

部落客 橘子亂說話 造訪 梨大蛋中蛋 說：

雞蛋糕吃起來鬆軟且香氣十足，口味比一般雞蛋糕甜一點，裡面加了半熟蛋及馬茲瑞拉起司，很久沒吃會懷念的味道...<全文介紹>



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#梨大蛋中蛋

地址：高雄市旗山區842中山路13號

電話：0932-857-722





旗山老街必吃美食：旗山老街碧蓮餐館Be There

部落客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 造訪 旗山老街碧蓮餐館Be There 說：

碧蓮餐館Be There在地20多年，許多在地人必吃的旗山美食很多在地人都會先打電話預約，在前往餐廳內領餐唷～用料很實在，好吃會想再回訪。如果你喜歡吃焗烤、起司料理，必點焗烤系列，厚厚一層起司絕對讓你大飽口福...<全文介紹>



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#旗山老街碧蓮餐館Be There

地址：高雄市旗山區中山路47號

電話：07-662-1918





旗山老街必吃美食：吳厝傳統豆花

部落客 1817Box部落格 造訪 吳厝傳統豆花 說：

店家在150年的吳家古厝內設座位，可於百年紅磚古厝吳厝內品嚐古早味豆花，別有一番風味。傳統古早味豆花，採用非基因改造黃豆，採用小鍋，每日新鮮自家製作，黑糖水為老闆手工炒糖，甜而不膩，豆花有冰有熱...<全文介紹>



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#吳厝傳統豆花

地址：高雄市旗山區中山路130號

電話：07-661-3837





旗山老街必吃美食：吉美麵包

部落客 小噗扒飯食記 造訪 吉美麵包 說：

高雄旗山以香蕉聞名，每年回高雄過年，我一定會造訪「吉美麵包」，來購買相當盛名的香蕉蛋糕...可愛的香蕉造型，鬆軟可口的蛋糕，捲入新鮮香蕉果泥、香蕉卡士達與鮮奶油拌合的香蕉餡，香甜清爽的風味讓人一吃就愛上。<全文介紹>



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#吉美麵包

地址：高雄市旗山區中山路62號

電話：07-661-5006

