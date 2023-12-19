誰說台中只懂吃燒肉，台中人也是很愛吃鍋、懂吃鍋的！為了讓台中鍋物控有新的選擇、最好的選擇，新天地餐飲集團推出全新鍋物品牌「匠極緻鍋物」以日式高檔海陸鍋物為核心，融入日式懷石料理菜序概念，個人套餐一次品嚐活體龍蝦四食與日本和牛，首波主打1780元開吃，搶攻台中鍋物控必吃清單。





匠極緻鍋物表示，一般高檔日式鍋物講究活體食材與及旨味高湯，以及透過服務人員桌邊涮煮對時間的掌握，而在匠極緻鍋物除了保留日式鍋物食之原味的精神，藉由伺食師以匠人手藝，熟捻地將活體龍蝦各部位拆解並以最佳方式烹煮，將龍蝦身、螯、關節、膏，結合日式懷石菜序概念四食呈現，包含北海道生食干貝龍蝦御碗、龍蝦松露八寸盛合、龍蝦明太子天婦羅、龍蝦膏食事雜炊，讓品嚐高檔日式鍋物增添豐富多元的味覺饗宴。





其中，「北海道生食干貝龍蝦御碗」，以鮮嫩多汁的北海道生食級干貝與彈牙龍蝦身做結合，搭配柴魚旨味高湯與鹽昆布提鮮，風味淡雅輕喚味蕾。再來「龍蝦明太子天婦羅」，以日式揚物技法鎖住龍蝦螯鮮滋，酥脆麵衣與炙燒明太子洋芋讓口感與聽覺都是全新的感受。







還有「龍蝦松露八寸盛合」，以時令山珍海味食材盛為一盤，運用龍蝦關節肉、花枝漿與松露醬手工包成精巧扁食。而最後的「龍蝦膏食事雜炊」，越光米充分吸收全鍋海鮮精華，濃郁的龍蝦膏增添濃順綿密口感，是整場日式鍋物饗宴最暖心的結尾。





此外，匠極緻鍋物重視顧客隱私與雅緻的用餐體驗，以日式禪風木格柵打造包廂式4人用餐空間，及適合接待商務客戶6~10人包廂，共68席座位，每間配有專屬伺食師提供專業的桌邊服務，將招牌活體龍蝦去殼後依部位特性，烹飪成四道招牌料理。

匠極緻鍋物

地址：台中市西屯區文心路二段610號

電話：04-3603-5222

營業時間：

周一至週五 17:30~00:00、周六日11:30~22:00

座位數：68位∕包廂18間

菜單價位：單人套餐1480~2380元+10%

