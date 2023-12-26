為了活下去，同班學生殺紅眼！南韓最新網路劇集《天黑了》上演真實狼人殺，一群學生校外受訓的過程中，意外遭捲入一場真人版狼人殺遊戲，必須找出誰是殺手，否則小命不保，上演校園版《魷魚遊戲》，學生們死狀淒慘又驚悚，甫上線就掀起熱烈討論，尤其是結局反轉超衝擊，令觀眾狂敲碗第二季。戲劇雖是新生代演員主演，但新穎故事情節相當吸睛，Walker盤點5大看點，全集只有12集，既簡單入手又好追！

一、校園版《魷魚遊戲》，桌遊玩「狼人殺」真的會出人命！

「又到了晚上了，殺手請抬頭，殺手請閉眼」，熟悉的遊戲規則在耳邊響起。驚悚韓劇《天黑了》（又譯《夜幕降臨》）近來在眾多韓劇之中殺出一條血路，故事題材主打大眾熱愛的生存桌遊，一群高中生原以為是去校外營隊受訓，怎料被困於不知名的建築物內，上演一場最血腥、最驚悚的真人版「黑手黨遊戲」，開播以來討論度不斷上漲，就連台灣觀眾也一片好評「劇情反轉再反轉，非常好看」、「看完前四集覺得漸入佳境，遊戲機制和伏筆有層層剝開般的驚喜」。



▲圖片來源／翻攝自u+ mobiletv官方IG



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本劇以大眾都熟悉的「狼人殺」遊戲作為劇情規則，《天黑了》又被封為校園版《魷魚遊戲》，雖沒有獎金懸賞，但每個人都是搏命生存，同學之間從剛開始的團結奮鬥，到最後互相猜忌懷疑，為了自己活命不得不指認其他同學為殺手，在眼前自相殘殺，激起每位熱愛看推理、驚悚元素觀眾的追劇魂。



二、死狀多樣又淒慘，《天黑了》列為18歲禁止觀看。

《天黑了》主打恐怖血腥死法，與日本生存電影《大逃殺》類似，每位學生被迫參加大型校園版本狼人殺，按照遊戲規則，殺手每晚可處死一名市民，待參加者迎來天亮時，映入眼簾的是同學冰冷的屍體躺在身邊，所有人陷入恐懼。



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由於戲劇本身是在網路平台播放，導演下猛藥最大化把恐怖內容增加，每位同學的死狀淒慘，除了擅自離開會遭行刑，更不乏失去控制力自殘、上吊、爆頭，或者挖爆眼珠的死狀，戲劇被列為未滿18歲青少年禁看的尺度，連觀眾都直呼「比《殭屍校園》還血腥」，參賽者最後殺紅了眼，每個殺人手段越來越殘忍，令人不敢直視的尺度，甚至曾因此引起評論。



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三、《天黑了》疑點重重的規則，險惡人心

《天黑了》遊戲規則照著「狼人殺」桌遊內容所訂製，分為市民、警察、殺手、醫生等職業，學生們必須找出殺手是誰才算獲勝，然而，還是有疑點重重的部分，學生一到夜晚就會自動入睡，還有引起自殺、自殘行為的誘因不明，遊戲啟動的方式匪夷所思，令人忍不住一集一集點開，為得就是搞清楚遊戲規則的制定。



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隨著每位玩家的職業一一現身後，遊戲進入高潮，他們深刻體會遭到同儕的背叛感，殺手現身時講出全場最有共鳴的台詞「我也沒辦法，我也想要活命，我也不想當殺手」，但他已經手上背負多條人命，再多解釋也無法挽回其他人，描繪出最真實又最自私的人心。



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四、新生代演員集合，小混混「高慶俊」壞到圈粉！

《天黑了》雖然並未找來主流演員，但每位新生代演員都是經驗豐富的演員，小配角演技實力堅強，從童星出身的女主角李在仁出道11年，她繼2021年主演戲劇《Racket少年團》後，再度接下《天黑了》，她身為戲劇裡邏輯清楚的大腦擔當，將觀眾推理的心理層面帶入戲劇之中，全民一起抓殺手。



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偶像出身的金宇碩跨足戲劇圈後，飾演沈穩又負責任的班長，展現與以往不同的演技面貌，少了在舞台上偶像的華麗服裝，演技令粉絲另眼相看。其中小混混「高慶俊」由新人演員車禹閔主演，他過去在《弱美男英雄Class 1》受到矚目，魅力十足的長相一度被誤以為是日本演員，耍起狠來非常有說服力，戲劇才播出沒幾集，車禹閔便以掀起一陣熱搜潮。



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吳正媛、陳多範則是由演員崔藝斌與安智浩主演，兩位過去分別在《上流戰爭》、《殭屍校園》擔任配角過，是劇迷相當熟悉的面孔。



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五、《天黑了》結局超衝擊，遊戲結束只是地獄的開始。

《天黑了》不只是單純的推理驚悚遊戲，結合時下最夯議題校園霸凌，劇集演到越後面慢慢道出主題，最後一集出現大反轉，學生受邀參加狼人殺原因，源於同儕之間的排擠，釀成一位女學生輕生的悲劇。

隨著同學一個個恢復記憶後，每個人的反應代表不同的加害者心態，彷彿小型社會縮影，有的人內疚不已，有的人怪罪於其他人。《天黑了》短短只有12集，結局令人出乎意料，原以為遊戲結束了，但其實只是另一個地獄的開始，就像遭受霸凌的受害者般，永遠陷入走不出來的深淵之中，編劇用簡潔明瞭的遊戲規則告訴觀眾，校園霸凌者所種下的痛苦果實。



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