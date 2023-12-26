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愛的會很愛！春陽茶事「甜杏桂花烏龍、甜杏凍烏龍」，每一口都能感受獨特杏仁香氣、滿溢醇厚奶香，手搖控必喝。

2023-12-26 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：春陽茶事 人氣：705
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編輯 李維唐

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杏仁的好喝真的是很愛的就會一直愛，而好喝的杏仁更是會讓人一口接著一口停不下來。烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」為了讓喜歡杏仁的鐵粉可以喝到好喝的杏仁手搖飲，特別與影音平台 LINE TV 、人氣插畫家「1G」三方跨界合作，發展出「甜杏桂花烏龍」與「甜杏凍烏龍」兩款期間限定手搖飲，，每一口都能感受獨特杏仁香氣、滿溢醇厚奶香。

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2023春陽茶事甜杏桂花烏龍、甜杏凍烏龍新菜單

同時，這一次聯名手搖飲特別推出全新配料「甜杏凍」，選用厚實飽滿的南杏仁，手工熬煮製凍，口感綿密軟嫩，入口就能感受獨特杏仁香氣與滿溢醇厚奶香，搭配最具特色的春陽烏龍，以及南投在地產銷的桂花蜜，馥郁蜜香重新詮釋茶飲樣貌，將於12月27日全台春陽茶事門市發售，外送平台同步上市。


此外，本回聯名企劃邀請人氣插畫家 1G 跨界設計，限定杯身以簡約黑白線條為風格，充滿節慶氛圍的紅、白吸睛色彩，透過作者筆觸繪製的視角，完美展現 1G 與珍妮的日常，慵懶追劇必備：經典烏龍茶搭配咕溜甜杏凍，打造顛覆味蕾的凍飲手搖，期待用療癒感為美好的一年更添想像。
2023春陽茶事甜杏桂花烏龍、甜杏凍烏龍新菜單


 

2023春陽茶事甜杏桂花烏龍、甜杏凍烏龍新菜單

甜杏桂花烏龍：中杯500ml/NT$60   大杯660ml/NT$70
甜杏凍烏龍：中杯500ml/NT$40(北) NT$35(南)   大杯660ml/NT$50(北) NT$45(南)
上市日期： 12 月 27 日 ( 三 )
販售地點：全台 春陽茶事門市
 

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