早期很多人會說是因為宗教信仰才吃素，而近年來「素食、蔬食」反而不在只是為了信仰、更多的是希望品嚐到不一樣的料理，更有些人就是想讓身體輕鬆一下，吃吃蔬食、換換心情，不論是你為了什麼想吃「素食、蔬食」，窩客島整理出9間在台北詢問度最高的「素食、蔬食」料理。









#星馬素食美食 真的讓人吃不出來是素食

岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 推薦 寶林茶室 說：素炸雞腿感覺是用冰棒棍插著麵腸裹粉後去炸，口感外脆內軟，吃起來真的就像雞腿一樣，是帶有豆味的雞腿~這香味和口味老婆讚不絕口，簡直比肉還香...<全文介紹>



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#寶林茶室A13店

地址：台北市信義區松仁路58號(食代館內B3)

電話：0958-179-501







#巷弄內的小森林 Harbor marke

小咪ma．吃喝玩樂趣 推薦 Harbor market 說：上面的麵包比較像佛卡夏，裡面包著醬燒菇、牛番茄、生菜、芥末籽，整體味道算重，醬燒菇鹹香夠味，配上烤到脆脆的麵包反而更添層次...<全文介紹>



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#Harbor market

地址：台北市南港區重陽路504巷1弄2號

電話：0227859230







#網美系蔬食/素食 Blivin 植物系烘培吐司

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 推薦 Blivin 植物系烘培吐司 說：串串吐司有兩種風味的套餐，選擇的A套餐有草莓芭菲、韓式辣子、XO菇菇。草莓清香上面還有珠寶糖裝飾好貴氣，韓式辣子風味較不明顯，XO菇菇味道突出蠻喜歡的。副餐雲朵優格帶有椰奶香氣，非常喜歡耶！...<全文介紹>



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#Blivin 植物系烘培吐司

地址：台北市大安區敦化南路一段252巷5號

電話： 02-2771-3177







#好吃的素食漢堡 MissGreen

小米食 推薦 MissGreen 說：漢堡麵包烤得油亮發光，外觀如同堡壘般的雪羽堡，吸睛顏值叫人移不開視線。​​​​​​​植物魚排不只肌理細緻、口感極佳，也能對地球減少傷害；​​​​​​​...<全文介紹>



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#MissGreen

地址：台北市大安區文昌街143號

電話：02-2703-9026​​​​​​​







讓人很喜歡的蔬食餐酒館 #EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館

吃貨小姐姐の饗樂生活。 推薦 EVB馬來西亞風味蔬食餐酒館 說：蚵仔酥吃起來口感稍微有點QQ的，搭配酸酸辣辣的泰式醬料，讓人忍不住一口一個吃，炸叉燒吃起來真的就是叉燒肉，怎麼可以不是肉也能這麼好吃，我想吃第二塊的時候，已經被吃光光啦...<全文介紹>



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#EVB 馬來西亞風味蔬食餐酒館

地址：台北市松山區復興南路一段39號 (微風廣場G樓)

電話：02-8772-9101







精緻蔬食料理 #小小樹食Little Tree Food

奶昔樂園 推薦 小小樹食 Little Tree 說：松露薯球（套餐）炸得很酥脆，店家自製的松露醬味道很香，搭配金黃的薯球實在太完美了～松露醬美乃滋較多到後面會有點膩，所以一旁的番茄醬還真的不能少...<全文介紹>



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#小小樹食 Little Tree

地址：台北市大安區大安路一段116巷17號

電話：02-2778-2277​​​​​​​







會很喜歡的創意蔬食料理 #味萊樹 創意蔬食料理

瑪姬愛漂亮 推薦 味萊樹 創意蔬食料理 說：茹素者可以吃到麻辣是件幸福的事，偶爾在清淡飲食中來點味蕾上的刺激，尤其是夏天太熱胃口差，帶勁的麻辣可以讓食慾變好，雖然外頭驕陽但裡面吹著冷氣吃麻辣鍋，超讚的！...<全文介紹>



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#味萊樹 創意蔬食料理

地址：台北市信義區吳興街220巷35號1樓

電話：02-2732-2166​​​​​​​







#漢來蔬食 連鎖品牌不能錯過的美味

曾小花 推薦 漢來蔬食(忠孝店) 說：松露奶香佐椰仁一條一條像薯條的是Q彈的椰肉與蘆筍、筊白筍、南瓜、

山藥等多種鮮蔬拌入鮮奶油快炒後，再加入入氣味清香的松露醬與三色藜麥，最後再覆上一層現刨帕瑪森起士，OMG!!一道就能同時滿足「鮮、脆、軟」口感，濃郁卻完全不膩。好呷...<全文介紹>



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#漢來蔬食(忠孝店)

地址：台北市大安區忠孝東路四段45號11樓

電話：02-2731-1128







蔬食吃到飽 首推 #果然匯

丹尼的吃喝玩樂 推薦 果然匯。蔬食宴 說：雖然都是蔬食料理，但烹飪方式都還蠻多變化的，各式調味料也都一應俱全，不會讓你只有吃菜的無聊感～...<全文介紹>



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#果然匯。蔬食宴

地址：台北市大安區忠孝東路四段200號12樓

電話：02-2771-8832​​​​​​​



