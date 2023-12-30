年度壓軸鉅作《京城怪物》，斥資台幣17.5億製作，終於在22日揭開神秘面紗！本片是韓劇首部以日本731部隊為背景的戲劇，主演韓韶禧、朴敘俊身兼演員的責任感，雖深知會因此惹怒日本粉絲，但還是決心接演戲劇。究竟《京城怪物》有什麼魔力？《京城怪物：第2部》公開以前，先來看看片中三大謎團、解析導演的細心吧！

一、首部以日本731部隊為背景的韓劇，歷史上人體實驗更殘忍

Netflix年度壓軸鉅作《京城怪物》由女神韓韶禧、男神朴敘俊主演，故事背景設定於1945年，發生於京城甕城醫院裡一起起失蹤的神秘案件。事實上，本劇集影射歷史上的「日本731部隊」，日本於第二次世界大戰為了以生化武器侵略各國，號召醫界精英組成的部隊，本部設於哈爾濱，實驗對象幾乎都是戰俘，包含中國人、韓國人、蒙古人、俄羅斯人等俘虜。

日本731部隊的惡行記載於各類文獻裡，他們為了知道人類可以憋氣多久，計算俘虜到窒息而亡的時間，活活將人質悶死，又或者是為了搞懂人體構造，活摘器官、生剝皮膚，且皆在沒有麻醉的狀況下進行。

其中最殘忍無道的就是細菌感染實驗，在人體內注射病毒，研發出疫苗或研發生化武器，《京城怪物》裡所出現的「炭疽菌」，只要碰到就會像被燒傷且致命，據了解，炭疽菌的出現第一次就是被用於日本731部隊之中。《京城怪物》是南韓第一部以日本731部隊為背景所製作的戲劇，上線之後自然引起大批輿論關注。



▲圖片來源／Netflix



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二、就是要拍《京城怪物》，韓韶禧、朴敘俊早就做好不去日本的打算

《京城怪物》揭開日本不敢觸碰的黑暗面，韓韶禧在戲劇上架之後，為了紀念這段歷史，她在社群網站上發文宣傳「不是京城的浪漫，也不是日本殖民時期的怪物，而是與人體實驗中所誕生的怪物所對抗的燦爛又黑暗的那個時期人們的故事，他們愛著彼此才能變得更堅強的那年春天」，文章還附上抗日英雄安重根的附圖。韓韶禧的敢言，卻因此引起日本粉絲不滿，要求她不要出現日本。

▲圖片來源／Netflix



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《京城怪物》上線之後，在日本創下韓劇新低2.6評分，多數日本網友批評「只看了30分鐘就棄劇了，雖然喜歡韓韶禧、朴敘俊，但感覺這部戲劇沒辦法逆襲了，好奇他們之後來日本辦見面會，氣氛會如何」、「雖然有料想到是這樣的故事，但看到一半還是覺得很挫折」、「站在日本人的立場來看，沒辦法不生氣」。

事實上，朴敘俊一直都很想挑戰1945年京城為背景的戲劇，他坦言「因為那是無法被好好表演出來的時代」，對於日本粉絲的憤怒，他與韓韶禧早就心裡有底，兩人在拍攝戲劇時，便已做好不再去日本的打算，一位音樂導演透露，「在拍攝的過程之中，他們一直都抱著『以後再也不能去日本了』的想法」，但兩人還是接下了角色演出，決心獲得讚賞。



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三、三大謎團，《京城怪物》片頭怪物女子是誰

劇集分為上、下兩部公開，前面7集交代故事背景，留下了3大疑團給粉絲。日軍在甕城醫院裡所發生的人體實驗，默默支持著這一切的背後勢力「前田雪子」，雖是一介女子，但其實才是掌權者，她明顯是日本政府的權貴者，但真實身份並未被公開，究竟為何開始實驗的一切，剩下3集才會公開。



▲圖片來源／Netflix



甕城醫院靠著「寄生蟲」研發出怪物，最後一集卻出現反轉，其中一碗放有寄生蟲的水莫名被喝光，共有4人遭懷疑喝下該液體，直到最後一刻才公開，該主人公就是懷有身孕的明子，她與怪物的共通點皆是為人母親，究竟腹中胎兒會受到怎樣的影響，又會有怎樣的母愛被激發，也是一大謎團。

最後一個謎團，《京城怪物》片頭的動畫出現一名女子，畫面一轉卻變成吃人怪物，但下瞬間她又變回了正常人類的外貌，該女子疑似暗示劇中的怪物，究竟感染成怪物後是否不可逆，采玉之母崔惺沁被激發出的母愛會如何影響的結局走向，為本劇留下看點。



▲圖片來源／Netflix





四、《京城怪物》砸下17.5億，評價卻正反不一

《京城怪物》耗資韓幣700億元（台幣約17.5億元）打造，號稱本年度壓軸大戲，卻在22日公開之後好評、負評參半，本劇主打著《陽光先生》跟《Sweet Home》綜合體宣傳，既有抗日精神，也有全球劇迷熱愛的怪物元素，卻被部分網友認為「抗日、怪物都不夠到位」，直批《京城怪物》不如《Sweet Home》的怪物很多元，也沒有表現出《陽光先生》抗日的同仇敵愾。

但也有一半網友覺得，《京城怪物》表現出的怪物寓意很好看，並非每個人自願當怪物，且怪物還是保有一絲絲憐憫心，尤其是導演把1945年京城的美拍得淋漓盡致，彷彿讓觀眾置身於該時代，帶入感極強。



▲圖片來源／Netflix



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五、導演的細心，你有發現嗎？

《京城怪物》由《金牌救援：Stove League》導演鄭東允執導，本片藏了很多導演的細心，比方說，女主角之母崔惺沁被捉進監獄實驗時，眼睛部分遭揍腫起來，而當她變成怪物時，眼睛有著相同神韻，且同樣保有浮腫的狀態。

另外，本片的「寄生蟲」納人外觀看起來小小隻，但放大一看擁有軟體動物的觸角，牠寄生到人的身上後，就是怪物背後所長出的觸角，此點也是導演試著讓觀眾更投入的精心設計。

本劇貫穿所有集數的經典台詞「等到櫻花凋零的時候」，其實是整齣戲劇的發源起點，導演解釋很喜歡這句話，但要表現出櫻花實在太難了，為此編劇還曾問他「可不可以用下雪來替代」，但他堅持要有櫻花的元素，後續也真的打造出了專屬《京城怪物》的美感。



▲圖片來源／Netflix



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