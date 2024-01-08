全家龍年禮盒超欠收！年節將至，全家看準送禮需求大增，特別以「肖像造型龍享禮」、「卡通玩趣龍喜禮」、「經典美味龍厚禮」三大主題推出200款限定禮盒，其中大耳狗喜拿、Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物等可愛聯名禮盒，更是讓鐵粉腦波弱的衝去搶買。







全家這次大走可愛路線，推出多款全通路獨家限定龍年禮盒，首推必搶的「大耳狗喜拿萌萌造型存錢桶」是由三麗鷗人氣王大耳狗換上龍年新裝扮，以近30公分超大存錢筒造型呈現，附上軟糖讓人收禮收到笑開懷。另外，三麗鷗萌主Hello Kitty則是變成萌萌的粉紅龍，手中抱著金元寶招財，只要是Kitty鐵粉就一定要收藏「Hello Kitty龍喜吉軟糖禮盒拍拍燈」。







而卡娜赫拉的小動物由兔兔和P助變身成Q版恐龍，搭配健康的堅果即便是送長輩也很可以。另有「角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒」，隨機出貨的白熊和蜥蜴兩款，同樣可愛到翻天。肖像造型禮盒將於1/11全面開賣，可以透過全家APP的「地圖趣」功能查詢附近門市的庫存，迅速搶到想要的IP禮盒。





全家龍年肖像禮盒

除了立體的肖像造型禮盒之外，全家也推出多款附有可愛贈品的肖像禮盒，「77貓福好運疊疊樂分享盒」附有貓福珊迪積木疊疊樂，讓大家在過年期間揪親朋好友一起遊樂。帶有趣味互動的「丹尼船長米米花-哆啦A夢的憶起翻翻樂」、「Kid-O卡娜赫拉的小動物戳戳樂分享盒」讓大家享受開盲盒、戳好運的樂趣。互動性極高的禮盒之外，全家也提供多款實用型禮盒組，米奇控必收的「萬歲牌米奇系列堅果米果禮盒」，直接附贈一個米奇造型多功能提袋。最便宜只要199元就收藏的「樂事樂連連小恐龍珍奶杯歡樂箱」，除了有滿滿的樂事洋芋片之外，還有卡娜赫拉的小動物造型的小恐龍珍奶杯，可可愛愛模樣陪卡娜粉喝遍各家飲料。就連經典的大富翁也推出新春發財禮盒，禮盒本身能變成手提燈籠。全家自有品牌Let’s Café也推出年節禮盒，有年年熱銷前三名的「手作鮮乳蛋捲禮盒」，除了原味還有花生濃餡蛋捲、濃粹可可雪茄兩種口味選擇。並加碼推出全新曲奇禮盒系列，微甜微鹹的海鹽奶油口味；又或是茶香四溢的鐵觀音口味，超涮嘴的滋味讓人吃完一塊、又忍不住吃好幾塊。為了讓大家有更多送禮選擇，獨家導入日本進口特色伴手禮，由日本老字號米果專賣店「三州製菓」帶來萬葉花集米果禮盒，8種不同季節的花卉造型米果，不同造型、不同口味，讓人每一口都是期待。日本人氣伴手禮「若尾製菓」的「兔四郎鳥取特產餅乾」，則是可愛兔子造型的餅乾賣萌。日本百年和菓舖「中島大祥堂」也在全家買得到，Hitotoe菓和果禮盒直接收下6款特色和菓子。

大耳狗喜拿萌萌造型存錢桶(附贈軟糖) 990元(全通路獨家)

卡娜赫拉的小動物 精品堅果禮盒恐龍存錢筒 (粉紅兔兔/P助款隨機出貨) 499元(全通路獨家)

Hello Kitty龍喜吉軟糖禮盒拍拍燈 599元(便利商店獨家)

京田製菓 角落小夥伴牛奶餅乾造型桶禮盒(白熊/蜥蜴款隨機出貨)459元(全通路獨家)



全家龍年肖像禮盒 快速查詢辦法

將於1/11起於「全家」店舖開賣，欲購買指定禮盒，推薦使用「全家」APP地圖趣功能，即可快速搜尋。



全家卡通玩趣龍喜禮

全通路獨家

77貓福好運疊疊樂分享盒(附贈貓福珊迪積木疊疊樂)399元

萬歲牌米奇系列堅果米果禮盒(附贈米奇多功能提袋)599元

布丁狗歡樂派對餅乾禮盒299元

大富翁新春發財禮盒(盒蓋附燈，可作為造型燈籠)239元



便利商店獨家

樂事樂連連小恐龍珍奶杯歡樂箱(附贈650ml珍奶杯套組)199元

丹尼船長-米米花 哆啦A夢憶起翻翻樂分享禮盒(附贈翻翻樂道具卡牌桌遊)530元

oreo x 麗滋 x 奇寶 三麗鷗家族新春大發禮盒 259元

Hello Kitty 雙味脆燒手提箱禮盒 399元

橘平屋超人力霸王岩燒海苔禮盒 259元



卡娜赫拉的小動物戳戳樂禮盒329元

kid-O Hello Kitty馬克杯禮盒(附贈Hello Kitty馬克杯)359元



全家經典美味龍厚禮 全通路獨家

Let's Café海鹽奶油曲奇禮盒 499元

Let's Café鐵觀音曲奇禮盒499元

Let's Café手作鮮乳蛋捲禮盒399元

Let's Café濃粹可可雪茄捲禮盒399元

Let's Café花生濃餡蛋捲禮盒399元

三州製菓萬葉花集米果禮盒499元



便利商店通路獨家

中島大祥堂 Hitotoe菓和果禮盒689元

若尾製菓日本兔四郎鳥取特產餅乾499元