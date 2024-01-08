星巴克5大優惠要看！星巴克為了喜迎2024新年到，特別推出代表吉祥寓意的「烤蘋果風味那堤」，以諧音「平安蘋安」為大家帶來滿滿的祝福。同時，也和多家有好品牌推出限定優惠，外送買一送一、指定飲品均一價99元等，將一路優惠到今年12月底，用星巴克繼續陪伴大家度過新的一年。







喜迎農曆新年，星巴克翻轉經典甜點考蘋果派，推出帶有肉桂頻果香氣的「烤蘋果風味那堤」，上頭撒上碎糖裝飾，香甜的滋味在冷東中療癒大家。星禮程會員於1/10~1/14若使用星巴克APP行動預點，輸入活動代碼「蘋蘋安安」，可享大杯(含)以上77折優惠，喝一杯平平安安過好年。另外，也特別推薦人氣茶瓦納「福吉茶那堤」，日系的焙茶牛奶以福氣的名稱為新年帶來吉利。







同時，星巴克也和多家友好品牌合作推出限定優惠專案，1/31前只要是UNIKCY優黎思會員至門市消費滿1,000元即可獲得「指定飲品享單一價99元優惠」；康是美金卡會員則是每月至門市消費即可獲得均一價99元指定飲品小白單；統一精工會員在每週一到加油站消費，就一樣能獲得99元指定飲品小白單，指定品項包括人氣那堤、巧克力可可碎片星冰樂、美式咖啡、經典特調冷萃咖啡、醇濃抹茶那堤、蜜柚紅茶。





UNIKCY優黎思Ｘ星巴克指定飲品享單一價99元

另外，懶人最愛的外送買一送一則是由同樣為統一集團旗下的foodomo推出，於2/15期間每逢週三至週五，兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、經典紅茶那堤或美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。推薦閱讀：

活動期間：2024/01/01-2024/1/31

星巴克門市兌換期間：2024/1/1-2024/2/14

活動對象：優黎思會員

活動辦法：活動期間優黎思會員至門市消費滿1,000元即可獲得「指定飲品享單一價99元優惠」優惠券乙張(小白單/不累計)。每券至多購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料並當場一次領取。

指定飲品：大杯那堤/大杯巧克力可可碎片星冰樂/特大杯美式咖啡/中杯經典特調冷萃咖啡/中杯醇濃抹茶那堤/大杯蜜柚紅茶 。



康是美Ｘ星巴克指定飲品享單一價99元

活動期間：2024/01/01-2024/01/31

星巴克門市兌換期間：2024/1/1-2024/2/14

活動對象：康是美金卡會員

活動辦法：活動期間康是美金卡會員每月至康是美門市消費即可獲得「指定飲品享單一價99元優惠」優惠券乙張(小白單)，每位金卡會員每月至多獲得一次優惠。每券至多購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料並當場一次領取。

指定飲品：大杯那堤/大杯巧克力可可碎片星冰樂/特大杯美式咖啡/中杯經典特調冷萃咖啡/中杯醇濃抹茶那堤/大杯蜜柚紅茶 。



統一精工Ｘ星巴克指定飲品享單一價99元

活動期間：2024/01/01-2024/12/31，每周一固定發送。

星巴克門市兌換期間：每周發送之指定飲品享單一價99元優惠需當週使用完畢，依小白單上標註之兌換期間為準。

活動對象：統一精工會員

活動辦法：活動期間每周一會員咖啡日當日統一精工會員至統一精工-速邁樂加油站消費(加汽油或柴油，不限公升數)，即可獲得星巴克「指定飲品享單一價99元優惠」乙次(小白單)，限領券後當周日使用完畢。每券至多購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料並當場一次領取。

指定飲品：大杯那堤/大杯巧克力可可碎片星冰樂/特大杯美式咖啡/中杯經典特調冷萃咖啡/中杯醇濃抹茶那堤。



foodomo、星巴克好友分享日

活動時間：2023/12/27(三)-2024/2/15(四)的每週三~週五 (不含 2024/2/7(三)-2024/2/14(三) )

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、經典紅茶那堤或美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。



星巴克行動預點專屬「烤蘋果風味那堤嘗鮮77折」

活動時間：2024/1/10(三)~1/14(日)

活動內容：活動期間星禮程會員使用行動預點服務，結帳輸入優惠碼【蘋蘋安安】可享新品烤蘋果風味那堤大杯(含)以上77折優惠(含冰熱/特選)。