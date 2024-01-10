飲料控「不喝茶、無咖啡因」手搖杯新品喝推薦！有些飲料控怕心悸、怕睡不著，就會點「無咖啡因飲料」解解嘴饞。近期手搖杯品牌也鎖定無咖啡因飲品，讓飲料控隨時開喝都不怕。這次窩客島搜集最新3間「無咖啡因手搖杯新品」清單，無論迷客夏、有飲、Mr.Wish通通喝起來。







迷客夏新品：麵茶系列

迷客夏本次新品以復古潮流「新台味」作為主打，以1960年代經典麵茶作為主角，推出新品「早安1960」，以濃郁焙炒穀米甜香的麵茶粉，搭配迷客夏招牌「綠光鮮奶」，打造米香、奶香的療癒喝法，無咖啡因大人小孩都能喝起來。



此外，針對愛喝奶茶的飲料控，迷客夏也推出「1960麵茶拿鐵」，其中包含烏龍茶基底，並且推薦加料「黃金Q角」最對味，喝茶的飲料控也要朝聖。



#迷客夏麵茶系列

上市日期：2024/01/10

售價：

早安1960：(M)$65/(L)$85（無咖啡因）

1960麵茶拿鐵：(M)$65/(L)$75







有飲新品：穀物茶系列

有飲延續上一波麵茶系列飲品話題，這次讓超人氣茶基底「穀物茶」直接單飛，選用完美比例的麥子、蕎麥、玄米，經過焙炒與悶煮，打造輕甜香氣的穀物茶，即日起可以在有飲買到原茶「焙香黃金穀物茶」、香氣超濃的奶精茶「焙香穀物奶茶」，以及鮮奶療癒系「焙香穀物拿鐵」，滿足不同口味。除此之外，針對冬季也推出熱飲選擇，推薦穀物奶茶三分糖、熱飲喝法最療癒。



#有飲穀物茶系列

上市日期：即日起上市

售價：

焙香黃金穀物茶：$40（無咖啡因）

焙香穀物奶茶：$50（無咖啡因）

焙香穀物拿鐵：$55（無咖啡因）





Mr.Wish新品：爆汁甜橘系列

除了穀物系列之外，「水果飲品」也是無咖啡因、又健康的手搖杯首選，這次Mr.Wish在1/10起推出「台灣椪柑」新品系列，主推無咖啡因的「甜橘香橙啵啵」，把整顆椪柑完整榨汁，搭配啵啵晶球、椰果，還咬得到果肉，打造豐富咀嚼口感。



另一款茶飲新品「大橘紅茶」，則以一整顆台灣椪柑、搭配獨家嚴選熟成紅茶，更推薦可以選擇熱飲，在冬天喝起來更療癒。



#Mr.Wish爆汁甜橘系列

上市日期：2024/01/10

售價：

甜橘香橙啵啵：L $75元（無咖啡因）

大橘紅茶：L $60元



