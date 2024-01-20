春節就是要和家人喝一杯，不論是要送禮、還是自己在家喝，窩客島挑選出站上人氣最高的5款啤酒組合，不論是要自己在家喝的金色三麥的晃晃黑啤、少女必喝HOROYOI草莓氣泡酒、又或者正掌門限量新品、還有送人最有面子的臺虎錢母禮盒，以及啤酒肚聯名肉紙，5選必中其一。







少女系HOROYOI 微醉「草莓奢華氣泡」

伴隨年末即將到來的過節氣氛以及眾人最愛的草莓季來臨，HOROYOI 微醉於全台7-ELEVEN獨家推出全新的季節限定風味「草莓奢華氣泡」，以草莓果實的酸甜滋味，結合氣泡酒的清爽質地，打造出如香檳般清爽酸甜的浪漫風味。



瓶身上則透過充滿冬季節慶的點心盤設計，讓消費者從視覺到味覺一同感受歲末歡慶的喜悅！因應年底濃厚的過節氣息，「草莓奢華氣泡」不僅為消費者提供單獨品嘗的輕奢儀式感、也成為伴侶們約會時的浪漫神器，更是歡聚派對時光必備的百搭飲品，陪伴消費者共度歲末每一個「莓」好時刻。



歡慶「草莓奢華氣泡」上市，微醉首次推出「輕奢草莓香檳杯」集點贈活動，為品飲微醉提升既唯美又奢華的儀式感！「輕奢草莓香檳杯」以高腳香檳杯為原型設計，杯身以品牌Logo經典「ほろよい」字樣及代表限定風味「草莓奢華氣泡」的草莓果實綴飾，高腳更以香檳金的色系呈現，帶出奢華質感。



HOROYOI微醉 草莓奢華氣泡

容量：350 ml

濃度：3%

售價：NT$ 52

販售通路：全台7-ELEVEN活動內容：購買產品並加入 Beam Suntory 罐裝酒本部官方 LINE 即可參加集點活動，集滿5點可參加抽獎或是90點直接兌換草莓香檳杯乙個，數量有限換完為止。





啤酒肚釀製&肉乾品牌頂級聯名「龍呼你賺」

啤酒界新星品牌「啤酒肚釀製」與頂級精緻肉乾品牌「台意思吉」攜手合作，推出2024龍年限定啤酒禮盒「龍呼你賺」，喜氣趣味的帥氣頭龍酒標設計，搭配上金光閃閃的酒名，為大家帶來滿滿的財運與福氣，讓喜愛啤酒的朋友們感受濃厚的年節熱鬧氛圍。有純啤酒禮盒及綜合禮盒(肉紙＋啤酒)兩種選項，可依照需求挑選。



純啤酒禮盒，裡頭的「比利時小麥啤酒」清爽綿密，點綴在地茂谷柑與芫荽籽等多層次香氣，選用台灣小麥使泡沫更加綿密、維持度更高，連酒標都是極富趣味的喜氣龍頭設計。除此之外，還搭配N° 0無酒精啤酒，口感滑順且帶有淡淡酒花香，不用擔心有酒精負擔，不論是有開車騎車或不勝酒力的朋友們，都可以放心享受乾一杯。



同時，綜合禮盒則加上，台意思吉-號稱團購界回購率No.1 肉乾霸主 嚴選的 0.03cm 超輕薄爽脆「肉紙」，杏仁豬肉脆紙酥脆的口感，撒上滿滿杏仁片，讓你忍不住一片接一片；還有蒜香杏仁豬肉脆紙，蒜香撲鼻，不重鹹也不油膩，口口嚐到多層次美味，越吃越涮嘴。一口啤酒一口肉紙，過節最大享受。



啤酒肚釀製x台意思吉- 純啤酒禮盒

原價$480 內容物：龍呼你賺-啤酒x2、N° 0無酒精啤酒x2



啤酒肚釀製x台意思吉-啤酒肉紙綜合禮盒

原價$680 內容物：龍呼你賺-啤酒x2、台意思吉肉紙一盒

官網：https://www.beerbellybrewing.com.tw





掌門精釀「木頭實驗室」限量釋出

作為本土精釀啤酒先驅的掌門精釀，從釀造生產到門市經營獨立自主運作，轉眼間，品牌成立已滿九週年，為了慶祝這個值得紀念的里程碑，掌門精釀特別推出了壓軸鉅作「木頭實驗室」，整體漆黑色的質感瓶身，實在讓人想來上一瓶。



酒款以 Imperial Stout 為基礎，產量僅為 250 瓶的「木頭實驗室」，分別選用橡木、柏木、楓木進行釀造。藉由木頭本身帶來的獨特氣息，經年累月長時間浸泡，讓酒體更為豐富多層次，裝瓶完畢再以手工封蠟包裝，並於蠟頂蓋上掌門戳印作紀念。入口後的圓潤口感伴隨著濃郁咖啡、黑巧克力香，以及來自麥芽的烘焙感，值得細細品味。



這次的包裝設計顯然與掌門精釀過往的風格有所不同，色調上採用了沉穩的深黑色，搭配幾何線條打凹與燙銀效果，襯托出紋理的視覺層次感，讓整個設計在典雅之餘又不會過於沉悶，也呼應了黑啤酒的顏色與深邃韻味。



木頭實驗室禮盒

通知：台掌門精釀門市購買

建議售價： NT$ 1,188 元，每瓶容量 330ml 限量釋出





SUNMAI金色三麥晃晃黑啤

瞄準逐漸躍升市場消費主力的Z世代，SUNMAI金色三麥以喜愛上山下海、城市遊玩的潮流生活為靈感，加碼投資適合輕裝出遊的罐裝產品線，SUNMAI金色三麥鎖定適合在寒冷天氣飲用的黑啤酒，凸顯黑啤的香醇滋味並大幅降低濃厚苦韻，推出冬天出遊也能自在享受微醺的「晃晃黑啤」。酒標設計以酷黑標誌特立獨行的自我風格，宛如夜色般濃黑不透光的深色酒體，散發旁人無法輕易一眼看穿的吸引力。



SUNMAI金色三麥為晃晃穿上一襲輕柔的深色大衣，釀造團隊以世界級釀造工藝反轉黑啤酒刻板印象，創新研發出符合台灣人口味的「晃晃黑啤」，不僅絲毫無苦澀感，更運用獨家技術輕量化黑啤酒易產生的稠密甜膩口感，釀出更輕盈柔和的感受，酒精度僅5.5%，保留深色麥芽的烘焙香氣，甜美的焦糖氣息在尾韻悠揚綿延，突破冷空氣帶來陣陣暖意，成為冬日出遊晃晃的最佳首選。



晃晃黑啤

容量：500 ml

酒精度：5.5%

通路：家樂福、大潤發、Mia C‘bon 、樂比雅

售價：96 元 / 罐





臺虎精釀巨型金龍錢母啤酒禮盒

臺虎精釀今年帶來招財又喜氣的浮誇「桔龍天相龍年禮盒」，整組禮盒金光閃閃瑞氣千條外，內含兩瓶金桔口味的龍年限定啤酒，並鑲嵌一顆浮誇又吸睛的金龍錢母，讓人懷疑是照了放大燈的超巨規格，透過獨特的3D立體雕刻工藝，從錢母中浮現一條從葫蘆飛昇而出的霸氣金龍，身旁並題上「龍華富貴」的龍年祝福，極度閃亮讓財神爺絕對不會錯過你，招財納福一錠搞定。



禮盒搭配2瓶象徵吉祥如意的「桔龍天相龍年限定啤酒」，將騰雲駕霧的貴氣金龍雕刻在酒瓶上，也刻畫了象徵福祿的葫蘆，讓人光看就能感受到滿滿喜氣。而啤酒則是加入了酸甜多汁的金桔，點綴柳丁花蜜更加畫龍點睛，入口就能品嘗到飽滿奔放的花果香氣，搭配刺激帶勁的8.88%酒精度，讓人快速有感，乘著酒意龍年發發發。



桔龍天相 龍年限定禮盒

內含：桔龍天相龍年限定啤酒 x 2、龍華富貴金龍錢母 x 1

售價：NT$888/組

通路：臺虎啜飲室、微風超市、遠東異國美食館





