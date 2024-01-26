一直都有最難訂、一直都有峽谷最美、一直都是冬天必去的兩大人氣飯店「太魯閣晶英酒店、礁溪晶泉丰旅」正是聯手推出「山與泉玩樂假期」三天二夜住房專案，2024年2月1日起至6月30日，雙人成行專案優惠價15,800元起，無論選擇自駕或火車漫遊，都是讓人羨慕的旅程。





只要在IG、FB社群上貼出你正在「太魯閣晶英酒店、礁溪晶泉丰旅」的其中一間照片，都一定會引起朋友們的羨慕，這一次太魯閣晶英酒店、礁溪晶泉丰旅要讓羨慕加倍，聯手推出「山與泉玩樂假期」三天二夜住房專案。只要是透過太魯閣晶英酒店官網預訂「山與泉玩樂假期」，可一次入住兩間晶華酒店集團旗下熱門飯店。





主打夜宿太魯閣國家公園內唯一的五星級度假酒店「太魯閣晶英酒店」，除了豐富自然生態與獨一無二的峽谷景緻，還可規劃深度探索周邊景點的「半日遊」行程，鼓勵旅人搭乘飯店專車，減碳共遊砂卡礑步道、布洛灣吊橋等知名景點，全程安排遊程管家，以生動故事訴說在地歷史與景點特色。天涼時節，亦是享受宜蘭礁溪湯泉的好時機，到訪「礁溪晶泉丰旅」沉浸在半露天景觀湯池，讓碳酸氫鈉美人泉溫暖身心，並透過藝術家駐村的各式作品享受文藝薰陶。







同時只要在活動期間預訂「山與泉玩樂假期」雙人成行，專案優惠價15,800元起，享山嵐客房住宿一晚、衛斯理自助餐廳早餐、任選梅園餐廳或衛斯理自助餐廳晚餐，以及館內豐富的設施與活動。若選擇加入「愛旅行回饋計畫」，還可享累積入住夜數兌換免費住宿的優惠活動。凡兩年內集滿四晚，即可兌換含雙人早餐的平日住宿乙晚。













山與泉 玩樂假期 太魯閣晶英 x 晶泉丰旅

優惠期間：2024年2月1日起至6月30日

專案價格：15,800元起

官方網站：www.silkshotelgroup.com

優惠內容：

太魯閣晶英酒店 山嵐客房住宿乙晚(一大床/二小床)

衛斯理自助餐廳早餐

客房迷你酒吧飲品(乙次)

此優惠專案限平日入住，小旺日每房每晚加價NT$1,100、旺日每房每晚加價NT$1,760、假日每房每晚加價NT$2,420、大假日每房每晚加價NT$3,300



晶泉丰旅 -泉思套房住宿乙晚(一大床/兩中床)

翌日三燔礁溪輕日式自助早餐

無限享用迎賓茶點

此優惠專案限平日入住，2~6月週五入住，每房每晚加慣NT$300；週六入住，每房每晚加價NT$2,500

