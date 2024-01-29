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小七咖啡買2送2！7-ELEVEN春節優惠3大攻略，精品咖啡買2送2、泡麵買一送一，再加碼「現金折扣攻略」省超多。

2024-01-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：860
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編輯 張人尹

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7-ELEVEN春節優惠攻略！看準春節商機與話題，這次7-ELEVEN特別推出2024農曆春節「好運龍來buy好年」3大優惠活動，包含咖啡優惠、日常用品優惠，還有現金折扣優惠活動，無論咖啡買二送二、雪糕冰品買二送二、泡麵買一送一等，農曆春節期間，缺什麼都到小七補貨。

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7-ELEVEN「好運龍來buy好年」活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合農曆春節話題，7-ELEVEN在2/6起推出「好運龍來buy好年」系列活動，只要憑會員，到門市消費12大類指定商品，滿222元現折22元、滿999元現折100元。活動品項包含禮盒、CITY飲品系列，以及飲料、泡麵、零食、冰品、甜點、寵物食品等，日常進小七怎麼買都很容易達標享折扣。
7-ELEVEN「好運龍來buy好年」活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除此之外，7-ELEVEN加碼推出「買一送一、買二送二」限定優惠，咖啡優惠包含「CITY PRIMA大杯精品美式」買二送二、以及「CITY CAFE大杯拿鐵」買二送一，除此之外也有「不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組」買一送一，以及冰品「Lotte蘋果鳳梨風味方塊冰、森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋、HERSHEY'S巧酥白巧克力雪糕」，過年零食通通可以買。
7-ELEVEN 小農水果冰磚精品咖啡 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了滿足春節拍照、打卡熱潮，7-ELEVEN再次推出「人生飲料機」飲料盲盒機台，在台北信義區以「龍年、動物園」2大新主題設計，飲料選項包含「大貓熊、台灣黑熊、企鵝、無尾熊」以及「紅包龍回收」、「拜拜龍好運」、「團圓龍平安」等選項，付款後會掉出不同隨機飲料，總共有12種選擇對應飲品，讓飲料控過年玩起來。
7-ELEVEN「好運龍來buy好年」活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN「好運龍來buy好年」活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



 

7-ELEVEN「好運龍來buy好年」活動

活動期間：2024/2/6-2/9
活動內容：
1、滿額立折：
購買指定12大品類商品，包含指定禮盒、CITY系列、常溫飲料、冷藏飲料、泡麵、零食、糖果、健美、冰品、冷凍、啤酒、甜點、寵物食品，單筆結帳金額滿222立折22元、滿999元立折110元。

2、指定支付優惠：
購買門市指定商品(不含香菸、受託代銷商品)，單筆滿999元選用icash 2.0、icash Pay、悠遊卡、悠遊付、橘子支付5大指定支付工具，可立折50元，每款支付工具限量各4萬筆，單筆贈送上限1次。

3、推薦優惠：
CITY CAFE大杯拿鐵：買2送1
CITY PRIMA大杯精品美式：買2送2
不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組：買1送1
Lotte蘋果鳳梨風味方塊冰：買2送2
菲律賓SW鳳梨冰：買2送2
LotteGhana可可風味脆皮雪糕：買2送2
森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋：買2送2
HERSHEY'S巧酥白巧克力雪糕：買2送2

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

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