馬祖才不只藍眼淚有看頭！由四鄉五島組成的馬祖，以神祕美麗的藍眼淚景觀讓台灣之美被世界看見，甚至還被美國CNN評選為世界15大奇景之一，但馬祖還有更多有看頭的地方，像是被譽為海上版奈良小鹿的群聚地「大坵島」以及「橋仔聚落」、「津沙聚落」等各種彷彿地中海聚落的閩南式建築，光是這些地方讓你不用出國也能看到超多異於台灣本島的新鮮景觀，不妨趁著連假期間，好好來場台灣的跳島之旅吧。





別以為馬祖不如台灣本島人口多就沒有賣點，富含閩南風情的「橋仔聚落」、「津沙聚落」、「牛角聚落」等，都是不輸地中海風情的特色石頭屋聚落，這些屋子交錯坐落在彎彎繞繞的山城當中，形成台灣獨一無二的風光；而位於北竿的「短坡山觀景台」，則是可以由上往下俯瞰且眺望遠方的島嶼，360度零死角讓遊客們忘不了北竿最美的景色。





馬祖北竿景點推薦：橋仔聚落

部落客 小虎食夢網 造訪 橋仔聚落 說：

橋仔村擁有8座廟宇是整個馬祖全縣廟宇最多的村莊，這八間廟宇共計供奉了200多尊的神明，前頭提過雖然目前在橋仔村設籍的有近300人，但實祭在此居住的卻僅有百來人，於是形成了「神」比「人」多的有趣現象。<全文介紹>



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#橋仔聚落

地址：連江縣北竿鄉橋仔村

電話：無





馬祖北竿景點推薦：短坡山觀景台

部落客 SL's Life Trip 走跳人生 造訪 短坡山觀景台 說：

這座有著360度零死角的「短坡山觀景台」，可以由上往下俯瞰又能夠眺望遠方的島嶼，直接將北竿最美的景色紀錄在相機中、腦海中。<全文介紹>



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#短坡山觀景台

地址：連江縣北竿鄉

電話：無



馬祖北竿景點推薦：螺蚌山自然步道

部落客 SL's Life Trip 走跳人生 造訪 螺蚌山自然步道 說：

結束了全長約 700 公尺的「螺蚌山自然步道」，此趟旅程除了晴時、多雲、偶陣雨外還欣賞雲霧繚繞的絕美景色。雖然融入了大自然，但也要建議各位走在懸崖峭壁的步道上仍隱藏著不少致命的危機...<全文介紹>



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#螺蚌山自然步道

地址：連江縣北竿鄉

電話：08-362-5631





馬祖北竿景點推薦：大坵島

部落客 快樂雲，旅行看世界。 造訪 大坵島 說：

在民國八零年代，連江縣農改場關閉所屬的三民畜牧場，野放十幾頭梅花鹿到已無人居住的大坵島，由於復育有成，大坵島已搖身一變為「梅花鹿樂園」。特別是在疫情期間無法出國，大坵島的鹿與氛圍便有了「海上奈良」之稱...<全文介紹>



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#大坵島

地址：連江縣北竿鄉

電話：無





馬祖南竿景點推薦：北海坑道

部落客 十六行跡 Chateau Keaton 造訪 北海坑道 說：

馬祖也因為攝影師拍下了一張張奇幻的藍眼淚景觀，吸引了大量旅客慕名而來，然而要親眼見到藍眼淚大部分都還是要看運氣，而如果想與藍眼淚有一個更近距離的接觸，北海坑道就是最佳的所在...<全文介紹>



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#北海坑道

地址：連江縣南竿鄉

電話：08-362-2177





馬祖南竿景點推薦：牛角聚落

部落客 十六行跡 Chateau Keaton 造訪 牛角聚落 說：

走進牛角聚落內，可以一幢幢高低錯落、造形方正，以花崗岩砌成的石屋，這種石頭蓋的房子可以抵禦海上的強風，冬天亦可保暖，是臺灣海峽漁村常見的建築形式，因為造型很像印章，又稱為印章屋。<全文介紹>



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#牛角聚落

地址：連江縣南竿鄉

電話：08-362-5630





馬祖南竿景點推薦：津沙聚落

部落客 Clairegarden 造訪 津沙聚落 說：

即使時間很趕我還是想很來這，因為這裡感覺非常有特色呢，騎在山路上遠眺就能看倚海而立的建築居，都是非常傳統的馬祖古厝呢...<全文介紹>



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#津沙聚落

地址：連江縣南竿鄉

電話：08-362-5631





馬祖南竿景點推薦：鐵板天后宮

部落客 Leona fun life -利歐娜。樂生活 造訪 鐵板天后宮 說：

位於馬祖南竿仁愛沙灘旁的400年歷史古廟金板境天后宮，傳統閩東式封火山牆建築，和罕見少女媽祖神像，還有一年一度的鐵板燒塔節喔！<全文介紹>



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#鐵板天后宮

地址：連江縣南竿鄉59-2號

電話：無





馬祖東引景點推薦：東引燈塔

部落客 小虎食夢網 造訪 東引燈塔 說：

東引島燈塔也好、東湧塔燈也罷，相信是去東引旅遊必然會造訪的景點之一，誇張一點說東引旅遊它說掛頭牌，大概沒人有意見。但，不說你可能不知道，在這座百年燈塔下藏著一個東引神風隊的傳說...<全文介紹>



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#東引燈塔

地址：連江縣東引鄉樂華村169號

電話：08-367-7267





馬祖莒光景點推薦：大砲連觀景台

部落客 SL's Life Trip 走跳人生 造訪 大砲連觀景台 說：

位在「大砲連」附近有一座砲陣地與一條觀景步道，除了白天來此欣賞壯麗海景外，每年 4 月至 9 月正值馬祖的「藍眼淚」季節。因東莒幾乎無任何光害影響，當夜晚來臨時「大砲連」就成為東莒島「賞淚」最佳地點之一。<全文介紹>



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#大砲連觀景台

地址：連江縣莒光鄉大砲連觀景台

電話：無





馬祖莒光景點推薦：福正聚落

部落客 SL's Life Trip 走跳人生 造訪 福正聚落 說：

在東莒當地有句俗諺：「夏福正，冬大浦」，原因是夏季吹著西南風的福正聚落位於東莒島北端，非常適合人們居住，而冬季則是剛好位於南端可抵禦東北風的大埔聚落最適合居住。<全文介紹>



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#福正聚落

地址：連江縣莒光鄉

電話：無

