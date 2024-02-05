巧克力控直接被收服！被譽為日本第一平價迴轉壽司「壽司郎」，除了提供上百款壽司讓人選擇障礙之外，副餐、甜點也是讓人念念不忘的必點款，其美味程度更是被網友冠上「被壽司耽誤的甜點店」稱號。這次壽司郎跨界和超搶手的雷神巧克力聯名，將於情人節當天重磅登場，擄獲巧克力控的甜點胃。同時，再加碼公布壽司郎10大人氣甜點排行榜，被稱為神級起司蛋糕的「卡達拉娜」也才排第十名，沒吃過前三名直接遜掉。
先前日本壽司郎和雷神聯名，就讓許多台灣巧克力控羨慕不已，如今終於等到台灣壽司郎和雷神巧克力強強聯手，推出獨家限定「黑雷神巧克力冰霸棒」。主打多層次豐富的「黑雷神巧克力冰霸棒」，雷神巧克力、巧克力慕斯及巧克力蛋糕層層堆疊，外脆、內滑順的口感讓巧克力控幸福感爆棚，將於2/14情人節當天正式開賣，限量販售先搶先贏。
壽司郎也同步公布2023年十大人氣甜點排行榜，從名單中可以發現台灣人對於「冰品」的熱愛，有一半名單都是冰品佔據，包括濃厚巧克力牛奶霜淇淋、焙茶牛奶綜合霜淇淋、檸檬霜淇淋、北海道牛奶霜淇淋，第一名頭銜也由「草莓巧克力聖代」搶下，巧克力蛋糕、北海道牛奶霜淇淋、草莓丁組成的
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壽司郎Ｘ雷神聯名「黑雷神巧克力冰霸棒」
開賣日：2024/2/14
販售地點：全台壽司郎門市，期間限量，售完為止。
售價：90元
壽司郎甜點10大排行榜
第十名 卡達拉娜
第九名 濃厚巧克力牛奶霜淇淋
第八名 哈密瓜雪花冰
第七名 焙茶牛奶綜合霜淇淋
第六名 葡萄雪酪
第五名 檸檬霜淇淋
第四名 焦糖千層蛋糕
第三名 芒果雪花冰
第二名 北海道牛奶霜淇淋
第一名 草莓巧克力聖代