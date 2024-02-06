不要再把垃圾留到過年了！過年前大掃除就是要把不乾淨的垃圾打包起來丟掉，為了讓國人可以更清楚了解2024龍年春節垃圾清運時間，窩客島整理了全台22縣市垃圾、廚餘、大型回收、資源回收，春節收倒垃圾時間，真的不要再錯過了、垃圾就是要丟、別再留過年了。







基隆市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月6、7、8日正常收運；2月9日(除夕)自下午午1時30分起全市巡迴清運垃圾，下午六時後除定點垃圾車外全面停止收運垃圾，夜間七時至十一時全市16處定點放置垃圾車，供市民丟棄垃圾。2月13日(初四)開始正常收運垃圾。

春節期間不收垃圾： 2月10日（初一）至2月12日（初三）及 2月14日（初五）停收垃圾。

巨大垃圾收集：家中大型廢棄物，登記至2月7日止，請儘早聯絡本局清潔隊安排車輛載運，並依通知於約定時間搬運到馬路旁，不要堆積巷道影響通行，2月13日恢復登記收運。

基隆市官網查詢：https://www.klepb.klcg.gov.tw/tw/klepb1/3886-282150.html



台北市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月6、7、8日正常收運；2月9日(除夕)服務市民加收垃圾。

春節期間不收垃圾： 2月10日（初一）至2月12日（初三）及 2月14日（初五）停收垃圾；2月13日（初四）服務市民加收垃圾。

巨大垃圾收集：2月9日（除夕）至2月14日（初五）停收，2月15日（初六）起恢復正常。

台北市官網查詢：http://www.dep.gov.taipei/



新北市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月6、7、8日正常收運；2月9日（除夕)服務市民加收垃圾、但提前收運(至18時)止。

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月12日（初三）循線收運暫停，另考量停收期間民眾仍有倒垃圾需求，特別設置71處定點收運垃圾。

巨大垃圾收集：家戶如有大型廢棄家俱需清理，請民眾須於2月2日前向清潔隊完成預約登記。

新北市官網查詢：新北樂圾車 https://crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw/



桃園市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月7、8日依原時段正常清運，2月9日（除夕）上午9時起清運一趟至收完為止（夜間停收）。2月13日（初四）、2月14日（初五）清潔隊員自上午9時起清運一趟至收完為止（夜間停收）。

春節期間不收垃圾： 2月10日（初一）至2月12日（初三）。

巨大垃圾收集：家戶如有大型廢棄家俱需清理，請與各區清潔隊登記安排清運，受理登記時間至2月6日(二)下午5時截止；2月15日(四)恢復正常登記。

桃園市官網查詢：https://walkr.tw/o0WzZMex



新竹市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月8日（除夕）維持正常清運垃圾（下午、晚上兩個時段），晚上時段調整至下午時段，採「沿線收集、機動調度」方式。

春節期間不收垃圾： 2月10日（初一）至2月13日（初四）

巨大垃圾收集：2月10日至2月13日停收巨大垃圾

新竹市官網查詢：https://7966.hccg.gov.tw/WEB/



新竹縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月7日依原時段正常清運(更多資訊請參考官網及各區公所規定)

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月11日（初二）

新竹縣官網查詢：https://walkr.tw/KegUYyIR



苗栗縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月7日依原時段正常清運(更多資訊請參考官網及各區公所規定)

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月11日（初二）

官網查詢：https://walkr.tw/QScGbwEJ



台中市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月6、7、8日正常收運，2月9日(除夕)日間沿街收運，2月10日(初一)定時定點收運，2月12日(初三)定時定點收運，2月13日(初四)正常收運

春節期間不收垃圾：2月11日(初二)例假日不收運，2月14日(初五)例假日不收運。

巨大垃圾收集：登記至113年2月7日止，清運至2月8日止，自2月13日(初四)恢復清運，2月14日(初五)適逢例假日不收運。

官網查詢：https://walkr.tw/FIAYkjr6



彰化縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

彰化各區公所有各自規範，請參考官網

官網查詢：https://walkr.tw/TqvvSv05



南投縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：依各鄉鎮公所規定

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月13日（初四）

官網查詢：https://walkr.tw/RQUbrZ42



雲林縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：依各鄉鎮公所規定

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月11日（初二）

官網查詢：https://walkr.tw/wFmqWZI4



嘉義市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：小年夜前一天（2月7日）因應農曆春節，於周三特別清運，下午3時起依原垃圾車收運路線沿街清運。小年夜（2月8日）依原垃圾車收運路線沿街清運。除夕（2月9日）上午9點起及下午3點起，分兩次垃圾清運，文化公園旁（垂楊路、文化路口）、文化路及友愛路停車場夜間定點定時垃圾車收運暫停一日。

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月13日（初四）

官網查詢：https://walkr.tw/OJl6qCBU



嘉義縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：依各鄉鎮公所規定

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月12日（初三）

官網查詢：https://walkr.tw/amRJ1krh



台南市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：小年夜（2月8日）加班收運，除夕（2月9日）當天全市加強收運，部分地區當天上午加開收運班次，初四（2月13日）即恢復正常清運。

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月12日（初三）

巨大垃圾收集：登記至2 /6，2/7以後登記之案件，於2/14開始清運。

官網查詢：https://walkr.tw/3HidDfSb



高雄市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

年終大掃除：2月6、7、8日正常收運，除夕（2月9日）全市從上午10時起提前依夜間清運路線收運垃圾，至下午6時前結束所有清運作業，收運時段依各區因地制宜排定。

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月12日（初三）、初五（2月14日）停收

官網查詢：https://walkr.tw/epO03gn5



屏東縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

春節期間不收垃圾：依各鄉鎮公所規定

官網查詢：https://walkr.tw/cMPAz0ZQ



宜蘭縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

春節期間不收垃圾：依各鄉鎮公所規定

官網查詢：https://walkr.tw/F55x6aWU



花蓮市春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月12日（初三）

官網查詢：https://walkr.tw/UV4E8BSb



花蓮縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

春節期間不收垃圾：依各鄉鎮公所規定

官網查詢：https://www.facebook.com/hlgov?locale=zh_TW



台東縣春節垃圾、廚餘、大型回收清運時間

春節期間不收垃圾：2月10日（初一）至2月13日（初四）

官網查詢：https://walkr.tw/lqQBfipd