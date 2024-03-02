士林超仙打卡點全公開！士林不只有國外觀光客搶著朝聖的士林夜市，每年一到2月底士林官邸還會遍地開滿鬱金香花海，吸引許多網美、情侶前來約會打卡，但可別以為士林只有這些好玩的，還有11個出乎你想像的自然系景點堪稱仙氣爆棚、療癒滿點，像是仿照中國江南庭園打造的「雙溪公園」、隱藏在陽明山上的「哥德式教堂」等，不管是什麼風格都讓人一秒淨化心靈、吸足大自然中的芬多精，下次來士林時別再說不知道要去哪，這些地方都去過才不算白來一趟。





誰說士林只有夜市能逛！還有非常多充滿綠意的打卡景點，讓不少人來過一次就難以忘懷，特別是不分男女老少、深受遊客喜愛的「雙溪公園」，除了步道平緩好走以外，更有石洞、九曲橋等仿造中式江南庭園的造景，加上鬧中取靜的特性，成為許多老士林人的後花園；堪比藝術作品的「北眼平台」則是台北數一數二的觀景台，超美的巨型純白球體裝置，能夠讓你360度零死角觀覽台北街景，還能在這裡留下壯麗的網美照，不說都猜不到原來隱藏在士林區。





士林自然系打卡點：雙溪公園

部落客 SJKen的美食與旅行手札 造訪 雙溪公園 說：

園內仿照中國江南庭園的格局佈置，園內迴廊、池畔與中心的亭台樓閣、水榭、石洞、九曲橋、假山瀑布的江南景觀，古色古香綠意盎然美不勝收，是一處當地居民放鬆身心與遊客外拍的熱門景點...<全文介紹>



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#雙溪公園

地址：台北市士林區福林路307號

電話：無





士林自然系打卡點：北眼平台

部落客 大海愛上藍天 造訪 北眼平台 說：

北眼平台不管從那個角度看都美，上下二層完全不同的感覺，從側邊看才能看到整個巨型球體，從下面看又是完全不同的視野，這就是藝術～<全文介紹>



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#北眼平台

地址：台北市中山區中山北路四段1號

電話：無



士林自然系打卡點：原住民文化主題公園

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 原住民文化主題公園 說：

涼亭與落羽松側寫，雖位在台北市內，但卻有如遠離城囂，位於山中的美境～湖畔風光一隅，湖光山色令人身心舒暢...<全文介紹>



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#原住民文化主題公園

地址：台北市士林區至善路二段

電話： 02-2881-2512





士林自然系打卡點：鵝尾山水田

部落客 Bernice的隨手筆記 造訪 鵝尾山水田 說：

座落在梯田間的稻浪棧橋除了獨特的造型，欣賞梯田風光也很方便，走過棧橋可以連拉水圳步道；想要多走點可以這樣走，像我一樣還有其他目的那就走棧橋來回就好...<全文介紹>



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#鵝尾山水田

地址：台北市士林區平菁街109-2號

電話：無





士林自然系打卡點：劍潭山親山步道

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 劍潭山親山步道 說：

步道可能離市區很近，所以就算是平日也有許多人前來，有人是為登山健行、有人是為了去觀景平台上拍照，總之人潮還蠻多的...<全文介紹>



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#劍潭山親山步道

地址：台北市士林區中山北路四段劍潭公車站旁

電話：無





士林自然系打卡點：圓山水神社

部落客 黑皮的天空 造訪 圓山水神社 說：

圓山水神社位在捷運劍潭站對面，自來水公司事業處陽明分處旁邊，循著水泥階梯走，來到貯水池旁即可見到圓山水神社，其留有最初建造時的石燈籠、社名碑、手水缽，及一對鎮守神社的狛犬...<全文介紹>



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#圓山水神社

地址：台北市士林區中山北路五段82之1號

電話：無





士林自然系打卡點：風擎步道

部落客 貪吃猴 造訪 風擎步道 說：

順著大草原的步道路線，來到第二座山頭-石梯嶺，正好有雲霧飄過來，整個很像仙境，步道都是微微的緩坡，輕鬆好走。<全文介紹>



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#風擎步道

地址：台北市士林區溪山里萬溪右線產業道路

電話：無





士林自然系打卡點：真愛桃花源庭園餐廳

部落客 Iven の窩-分享生命中的美好 造訪 真愛桃花源庭園餐廳 說：

「真愛桃花源庭園餐廳」座落於台北市人的後花園陽明山上，有很多室內外，天然的景緻佈置，除了婚紗界的別墅，改裝成室內場景，「46號歐風攝影棚」之外，還設有彩妝區、室內場景還有陽光棚，以及哥德式教堂、真愛教堂...<全文介紹>



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#真愛桃花源庭園餐廳

地址：台北市士林區華岡路30號

電話：02-2862-9766





士林自然系打卡點：台北小溪頭-老鷹平台

部落客 小如吾家札記 造訪 台北小溪頭-老鷹平台 說：

沿路有主題有趣的步道，每到一個休息平台就會有一種動物，還有撲克系列平台，走完「小溪頭環狀步道」，幾乎都走在森林浴裡，最重要是還遇到超可愛的松鼠。<全文介紹>



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#台北小溪頭-老鷹平台

地址：台北市士林區

電話：02-2759-3001





士林自然系打卡點：坪頂古圳

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 坪頂古圳 說：

階梯雖多，卻不高，從下往上望時，那或直或彎、延伸而至的階梯也增添了不少美感，尤其當伏石蕨點綴其中，讓已踏過無數階梯的人，能稍稍欣賞它們眷戀石階的畫面。<全文介紹>



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#坪頂古圳

地址：台北市士林區

電話：02-2759-3001





士林自然系打卡點：內雙溪戲水區

部落客 章魚娜娜 造訪 內雙溪戲水區 說：

來到內雙溪戲水區，我覺得停車方便，上廁所也方便！早上先來釣蝦吃飯，下午就到溪邊玩水，玩到傍晚還能到士林夜市逛逛用晚餐...<全文介紹>



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#內雙溪戲水區

地址：台北市士林區至善路三段

電話：無



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