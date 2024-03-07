想吃台北特色蔬食，先攻略大安這5間！隨著未來肉不斷改良進化，就連肉肉控都讚不絕口，讓蔬食餐廳更廣受大眾推崇，加上近年越來越多的蔬食餐廳追求高質感風格，成為IG打卡熱門點，其中大安區便聚集不少像是「果然匯」、「小小樹食」等知名蔬食，窩客島這次針對大安區整理了「5間特色蔬食餐廳」，包括韓風純白色系、超浮誇哥德古城風，寵物也有專屬蔬食餐的異國蔬食餐廳通通都先收藏。





近期大安蔬食首推「艾果豐」，由南非女主廚打造純素蔬食餐廳，除了必吃特色南非傳統料理，也能帶毛小孩享用專屬寵物蔬食餐；如果想要拍出超強打卡美食照，一定要衝韓風純白「Miacucina」、歐洲哥德復古風「原蔬生活」，而異國風的「紅房餐酒館」不僅提供特色異國蔬食，平時也會舉辦藝術展演、現場音樂等藝文演出，是不少在台外國人的口袋名單。





台北大安特色蔬食餐廳：foldie 蔬食餐酒館

去年新開幕的「foldie」以創意手法重組各國經典料理，呈現出新風格的蔬食料理，歐美、中式料理、街邊小吃、甜點都能在這吃到，其中必點夾著松露肉漿內餡的「松露百花臭豆腐」、是拉差甘藍堡」吃不出差別的未來肉搭配涮嘴配醬，非素食者也能大口享受，再加上店內森林意象的高質感用餐環境，成為近期蔬食者的必訪清單之一。



#foldie 蔬食餐酒館

地址：台北市大安區忠孝東路四段205巷7弄11號

電話：02-8773-6020





▲圖片由@zero.foodielife授權提供。



台北大安特色蔬食餐廳：Mianto 艾果豐

由南非女主廚打造的「Mianto艾果豐」，主打使用天然食材、無奶蛋、不添加化學添加物的環保純素餐廳，店內座位以四季風格、簾幕分隔各自獨立，是近年廣被推崇的台北蔬食餐廳。招牌必點來自南非傳統美食的「南非咖哩盒子」，酥脆吐司尬上濃厚咖哩內餡，讓人忍不住一口接一口；另外，Mianto艾果豐也是一間寵物友善餐廳，毛小孩須牽繩、可落地，還能幫毛小孩預定專屬的蔬食餐點。



#Mianto 艾果豐

地址：台北市大安區仁愛路三段123巷26弄6號1樓

電話：02-2711-8473





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台北大安特色蔬食餐廳：Miacucina 復興店

網美必拍韓風純白蔬食餐廳！近期經過重新裝的「Miacucina」，超寬敞的白色系空間與整面落地窗相映，櫃台兩旁則有垂廉式藤蔓呈現唯美打卡點，一開幕便吸引許多網美回訪朝聖，餐點主打義大利麵、燉飯、薄餅等義式料理，讓你平日聚餐的同時，也能順便打卡美拍照。



#Miacucina 復興店

地址：台北市大安區復興南路一段107巷11號

電話：02-2752-8767





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台北大安特色蔬食餐廳：Red Room Rendezvous 紅房餐酒館

在台外國人都會愛上的異國蔬食館！以全植料理打造的無國界餐廳「紅房餐酒館」，店內有著滿滿的國外餐酒館氛圍，除了提供早午餐盤、漢堡、捲餅等特色異國蔬食料理外，同時也是舉辦現場音樂演出、藝術展覽的藝文空間，白色斑駁磚瓦牆上也懸掛著不定期更換的畫作，讓來訪者一次體驗視覺、味覺等五感多重享受，超悠閒舒適的環境已是不少在台外國人的口袋名單餐廳。



#Red Room Rendezvous 紅房餐酒館

地址：台北市大安區基隆路二段252號

電話：02-2378-8322





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台北大安特色蔬食餐廳：原蔬生活 elementlifes

有著超吸睛歐洲復古裝潢的「原蔬生活」，店內不僅有水泥花雕牆、水晶燈、黑色歐式桌椅，也採用復古餐具、長蠟燭等元素打造出哥德古堡氛圍，紅黑灰的用餐環境配上義式蔬食料理，直接讓你一秒飛到國外餐館，是揪閨蜜聚餐、IG打卡的好去處。



#原蔬生活 elementlifes

地址：台北市大安區仁愛路四段408巷21號1樓

電話：02-2700-3868





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