喜歡生土司的吃貨們，這下可要再衝一波了！因為7-ELEVEN超人氣晨光GOLD生土司系列，又推出全新生土司—晨光GOLD高纖生土司啦，這次不僅要讓生土司控想吃生土司時，不用排個天昏地暗就能隨時隨地享受生土司美味，，極致柔軟生土司除了綿密口感外，還帶給大家富含膳食纖維的生土司全新體驗。現在就讓我們一起來搶先開箱，這款晨光GOLD生土司系列最夯的人氣新品－晨光GOLD高纖生土司。





純粹的生土司美味首選

晨光GOLD生土司系列

如果你正在尋找具備高質感、純粹美味的生土司，那麼晨光GOLD生土司系列，會是你品嚐生土司的首選。堅持以「成就不凡的純粹美味」的初衷打造而成的晨光GOLD生土司系列，不僅從食材到製作工藝都很講究外，每一塊生土司都要具備雲朵般的口感，也難怪晨光GOLD生土司系列，是網友票選7-ELEVEN超人氣必買的生土司。





雲朵般口感來自於生湯種工藝堅持

讓你每一口都鬆、軟、Q、彈

堅持以純粹的原物料製作，以芬蘭發酵奶油與日清山茶花麵粉，透過低溫熟成生湯種工法，融合生土司的小麥香氣，讓每口都能享受自然甘甜的純粹美味。



此外過程中更不添加人工色素、香料、乳化劑，就是要讓每個人品嚐到生土司的美味。而土司控講究的口感，晨光GOLD生土司以耗工費時的工藝技術，讓你一次享受鬆、軟、Q、彈，美味藏於你心，而這就是所謂成就不凡的純粹美味。





延續晨光GOLD生土司工藝

晨光GOLD高纖生土司 健康再升級



近期延續晨光GOLD生土司系列的好評熱潮，更接棒推出超人氣新品－晨光GOLD高纖生土司，延續生土司工藝製作生土司的初衷與堅持，在製作中不僅添加生湯種與日清山茶花麵粉，並以黑糖及蜂蜜提味，讓整體生土司香氣更加甜香。此外晨光GOLD高纖生土司，主打高膳食纖維及營養健康，因此在製作時特別選用統一超纖專用粉，含有燕麥、黑麥等豐富穀物的香氣，想必能滿足對美味與健康的土司控們。



多了膳食纖維&營養

雲朵般的口感依舊超驚豔

當然吃貨們可能會擔心，充滿膳食纖維的生土司，是不是跟其他高纖土司一樣偏乾硬的口感？答案是不會！晨光GOLD高纖生土司以特有的柔軟保濕技術，扭轉你對高纖土司乾硬口感的印象，加入複配酵素，讓土司口感更加軟柔、綿細好入口，讓你美味與健康都不可少。





非常適合平日早餐的簡單搭配，或是日常高膳食纖維攝取不足的外食族，甚至是上班族日常下午茶的小確幸，晨光GOLD高纖生土司都會是你健康、少負擔，同時又具備超雲朵般口感的美味首選生土司。





看完「晨光GOLD高纖生土司」的搶先體驗後，是不是很想趕緊到7-ELEVEN體驗一下如雲朵般的綿密口感呢？提醒各位吃貨想吃生土司不需要理由，順從自己的心趕緊手刀衝進7-ELEVEN，無論是早餐搭配、美味下午茶，隨時都能給自己快來片晨光GOLD高纖生土司，感受一下超高品質、純粹的極致美味！



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