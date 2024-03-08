家樂福本月主題活動「台南400美食巡禮」堪稱最強台南美食特輯，為台南400週年開啟序幕，網羅台南在地經典美食，快跟著小編大飽口福吃飽飽！



這次主題活動飄滿濃濃台南味，一開跑就快速掀起「必買、必吃」台南美食熱潮。其中討論度最高的莫過於台南在地知名大廠——統一企業麵類食品，不只有經典款如「統一麵」、「滿漢大餐」讓人回味無窮，剛上市的非油炸麵新品「巷口拌麵」、「小時光麵館」更是每一口都很有濃濃台南味！





家樂福超市主題封面以「非油炸麵」新品巷口拌麵為主角，獲選的原因正是這款拌麵的「厚」、「麻」兩大風味特色，將台南在地風情與人情味詮釋得恰到

好處！從精緻有質感的包裝、精巧的單包設計，到整碗熱騰騰、充滿濃郁麻醬、椒香的拌麵上桌，全都帶有濃濃的台南意象，搭上這股台南400週年熱潮，真的是一款適合當作台南伴手禮的好物。





巷口拌麵的兩款口味各有特色，巧妙以「厚」「麻」呼應對台南人情味的集體印象。精緻墨綠色包裝的「香辣厚麻醬」以巷口麵攤麻醬麵為靈感，復刻每個人記憶中巷口麵攤最經典的「那一味」，並在這股經典口味上再進化，特選飽滿的芝麻與花生，遵循傳統慢火焙炒、研磨等工序，提煉出濃郁的芝麻與花生醬，再將兩種醬汁混和出濃「厚」且多層次的經典好滋味。

這款選用細長的Q彈麵條再淋上濃厚麻醬醬汁，香氣濃郁又清爽，讓人一口接一口吃不膩，彷彿瞬間置身在臺南，感受在地人情味的濃厚且深遠。





另一款大氣亮紅色包裝的「紅油椒麻」則以「子彈椒」與「花椒」提煉的辣紅油為最大特色。獨特川式辣子椒香紅油尤其特別，主打看得見也吃得到辣椒籽，結合青紅花椒的香酥麻感、椒味鮮香，加入整條細磨成粉的子彈椒疊加多層次辣味，再融合經典紅蔥油作為隱味，透過冷油靜置3天熟成製程，完整保留雙椒的鮮香與酥麻。



這款紅油醬汁搭配寬扁的厚實麵體一口咬下，鼻尖感受辣椒的清爽香氣、舌尖湧上辣椒的酥麻帶勁，讓人回味無窮。猶如在感受到台南人那股單純卻不簡單的澎湃盛情後，因感動而在心口揚起的陣陣酥「麻」感。



除了風味讓人著迷之外，巷口拌麵在製程上採用「非油炸麵」技術，以熱風乾燥取代傳統油炸製程、以熱風導流技術與日本進口九段式乾燥機最佳化掌控麵體含水率、再模擬製麵老師傅的九大製麵工藝，讓麵條彷如職人慢工日曬、手揉、現煮的原生口感。只需四分鐘即可方便上桌、讓消費者感受清爽少負擔、低油不易軟爛、猶如現煮的Q彈口感。不管是香辣厚麻醬口味的「細麵」還是紅油椒麻口味的「寬扁麵」，口感Q彈有嚼勁，搭配醬汁香氣，讓小編忍不住吮指回味。



此次家樂福量販、超市推出臺南400週年主題活動「臺南美食巡禮」，將「巷口拌麵」這款年度新品作為指標性麵品，主要「巷口拌麵」與「臺南」有這三大共通之處：一是麵體採用以不經油炸、保留麵體原生口感的「非油炸麵身」，二是醬汁以「厚」、「麻」雙滋味為特色，充分展現臺南「純粹」、「厚」、「麻」的三大人情印象。主題活動自2/29開跑，多款台南在地美食好物，值得大家一起尋寶玩味！