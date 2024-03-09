就人吃一口就有飛到日本感覺的Niseko北海道乳雪糕，這一次特別推出全新4款奢華口味、也很有日本風味的新品雪糕，包含了Niseko葡萄乾奶油餅乾雪糕、Niseko海鹽焦糖雪、Niseko芒果優格雪糕、Niseko紅茶奶蓋雪糕，天冷吃雪糕才爽。





Niseko 2024新品以北海道十勝純淨乳源與嚴選優質食材，打造多層次、口感分明、優雅輕奢感的大人系精緻乳雪糕，從北海道知名伴手禮升級版的雪糕、到台日優質食材創意融合的豐富口感新品，就是要讓甜點控不用飛日本也可以吃到日本雪糕。





其中，Niseko葡萄乾奶油餅乾雪糕，是北海道知名伴手禮升級版，專為本產品研發的香甜萊姆葡萄乾、白巧克力混合鬆脆餅乾與北海道乳源調製而成的奶油內餡多層次堆疊，帶有果乾香氣的柔軟輕爽口感，讓味蕾享受再升級，盡享奢華多重美味。Niseko海鹽焦糖雪糕：濃郁北海道牛乳與海鹽焦糖的誘人組合，是大人味的鹹甜香、回甘的幸福滋味。





此外，Niseko紅茶奶蓋雪糕以台灣蜜香紅茶、巧酥夾心、北海道生乳內餡完美融合，呈現出多層次輕爽的創新口感，微甜淡雅清香好滋味。Niseko芒果優格雪糕：當雪國浪漫遇上熱帶島嶼的自由奔放，酸甜交織的爽口美味，北海道十勝乳源與熱帶水果之王「台灣芒果」完美相遇，味蕾也被激起了渡假感。









Niseko葡萄乾奶油餅乾雪糕 / 開賣日、價格

3月19日起全聯福利中心限定。售價NT$ 40元



Niseko紅茶奶蓋雪糕 / 開賣日、價格

3月中起7-11統一超商限定。售價NT$ 40元



Niseko芒果優格雪糕 / 開賣日、價格

3月20日起全家便利商店限定。售價NT$ 40元



Niseko海鹽焦糖雪糕 / 開賣日、價格

4月全家便利商店與家樂福 限定。售價NT$ 40元





