來圓山站逛花博公園賞花、喝咖啡！藏在花博新生園區的台北玫瑰園終於開展，擁有超過800個品種、5000株以上的玫瑰，也有各種特色展區供遊客打卡，此外，也能順遊就在彼此附近的市立美術館、臺北典藏植物園、林安泰古厝，來趟假日文青一日遊，這次窩客島幫你整理了圓山站附近的7間咖啡廳，周末約親友、閨密踏青賞花、喝咖啡超愜意。





從捷運站步行10分鐘都能抵達的「7間圓山咖啡廳」，如果想拍美照就先衝有著澎派系早午餐盤的「Ctrl+F」，以及花博公園內的「王大閎書軒」，四周綠蔭環繞的絕美玻璃屋，除了提供咖啡輕食、讀物，也時常舉辦小型展覽、活動，是文青來圓山必訪的咖啡廳；如果帶毛小孩一起踏青，則可以走訪寵物能落地自由走動的「HOUSE CAFE」，還有超親人的店貓、店狗陪你吃飯。





圓山站咖啡廳推薦：Coftail by Coffee Space

部落客 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 造訪 Coftail by Coffee Space 說：

達克瓦茲一份二入，當天的小確幸是一次能吃到兩種口味。外層覆滿著薄薄的糖粉，帶有酥脆感，整體酥鬆柔軟。濃郁的芒果乳霜與鹹甜並茂的鹽之花焦糖烤布蕾都值得推薦。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Coftail by Coffee Space

地址：台北市中山區中山北路三段55巷12號

電話：0937-258-026







圓山站咖啡廳推薦：別所 Shelter

部落客 遇見天使 Angela 造訪 別所 Shelter 說：

除了咖啡好喝外，米飯類的餐點更讓人驚艷。店內特色菜就屬肉燥飯與腐乳海苔飯捲，讓我印象最深刻，當然美味程度也是值得推介的重點。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#別所 Shelter

地址：台北市大同區承德路三段51巷18號

電話：02-2599-1811







圓山站咖啡廳推薦：Ctrl+F Brunch & Cafe

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 Ctrl+F Brunch & Cafe 說：

早午餐擺盤蠻豐富的，視覺上很澎派，燻鮭魚還捲成像花朵的形狀。三片現烤麵包搭配核桃抹醬，抹醬的味道很自然，有香濃的堅果味，配上麵包口感很不錯<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Ctrl+F Brunch & Cafe

地址： 台北市中山區雙城街54號

電話：02-2598-8521







圓山站咖啡廳推薦：HOUSE CAFE

部落客 女王 造訪 HOUSE CAFE 說：

每隻都好萌，不僅親人又超會撒嬌，用無辜的大眼睛看著你，所有堅持都棄械投降，邊吃飯邊跟牠們玩超棒的<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#HOUSE CAFE

地址： 台北市中山區德惠街4號1樓

電話：02-2599-7058







圓山站咖啡廳推薦：王大閎書軒 DH Café

部落客 雪荳 造訪 王大閎書軒 DH Café 說：

這是為了向王大閎大師致敬所建造的，並直接以他的名字命名，咖啡廳必須沿著小坡道走近，才能一探究竟，整體用實木及大片玻璃打造，四周由樹蔭圍繞，在假日午後喧鬧的公園旁，反而顯得格外寧靜與美好<全文介紹>



#王大閎書軒 DH Café

地址：台北市中山區中山北路三段153號

電話：02-2595-0733







圓山站咖啡廳推薦：Necessary Workshop

部落客 咪醬 造訪 Necessary Workshop 說：

上面甜甜的焦糖脆脆搭配上吃起來像蘋果派內餡，帶著一點肉桂香的醬，乳酪蛋糕本身也是有一點伯爵茶的淡香…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#Necessary Workshop

地址：台北市中山區雙城街43巷33號1樓







圓山站咖啡廳推薦：JOMO COFFEE

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 JOMO COFFEE 說：

從可頌就讓人驚艷，看似最普通的早午餐下午茶可頌，卻擁有別的地方吃不到的口感！他們家可頌外皮酥脆，酥脆到剝開就聽到響聲，內層柔軟又帶點Q彈，原味可頌散發出酥脆誘人的香氣，迷人魅力一下子就被我們分食了！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#JOMO COFFEE

地址：台北市大同區大龍街91巷17-1號

電話：02-2592-3099



