哈根達斯很懂飲料控！大人小孩都愛的「冰淇淋、雪糕」有許多不同吃法，無論是單球吃、整桶吃，還是配甜點、配麵包、甚至配飲料通通都很搭。這次哈根達斯看準「冰淇淋DIY」的創意吃法，特別推出全新「酷爽雪糕特調飲」，用新口味的哈根達斯雪糕，搭配特調奶蓋飲料，讓人邊吃、邊融化、邊拍IG。



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為了讓人體驗到「冰淇淋、雪糕」的特別吃法，這次哈根達斯特別在門市推出全新「酷爽雪糕特調飲」系列，一杯就有「雪糕、奶蓋、飲料」3個願望一次滿足，其中雪糕有5種口味選擇、飲料有4種選擇，都可以任選搭配，最多有20種不同組合。





本次「酷爽雪糕特調飲」中，雪糕有5種口味選擇，包含新口味「草莓抹茶雪糕」草莓脆皮搭抹茶冰淇淋、草莓冰淇淋，另一款「檸檬抹茶雪糕」抹茶巧克力脆皮包著檸檬雪酪、抹茶冰淇淋。此外還有經典口味「草莓、巧克力脆杏仁、香草焦糖脆杏仁」雪糕口味可以選擇。





飲料基底則有「草莓茉綠」茉莉綠茶加入草莓冰淇淋，「草莓抹茶」則是抹茶打入草莓冰淇淋，此外還有「檸檬茉綠」檸檬加綠茶基底、「橙香伯爵」共4種選擇，推薦飲料控可以先咬一口雪糕，再泡進飲料裡，隨著雪糕融化可以增添飲料風味，而綿密奶蓋、雪糕的脆皮打碎，也能增添口感，讓人一杯可以喝到超過4種層次。





哈根達斯 酷爽雪糕特調飲

除了門市限定的「酷爽雪糕特調飲」之外，本次雪糕新品「草莓抹茶雪糕、檸檬抹茶雪糕」也同步在全台各大通路、哈根達斯直營門市、線上官方商店開賣。在3/6-4/16期間於7-ELEVEN推出「迷你杯、雪糕」任選2件享85折、5件75折優惠，加贈櫻花冷飲變色瓶。在3/20-4/16期間於全家便利商店同步推出推出「迷你杯、雪糕」任選2件享85折、5件75折優惠，加贈童趣雪糕摺疊傘，吃新品趁機買起來。

飲品內容：任選一款雪糕、搭配飲料基底，最低195元起。

脆皮雪糕選擇（五選一）：草莓抹茶／檸檬抹茶／草莓／巧克力脆杏仁／香草焦糖脆杏仁

飲料基底選擇（四選一）：草莓茉綠／草莓抹茶／檸檬茉綠／橙香伯爵



酷爽雪糕特調飲供應門市：哈根達斯敦南旗艦店、SOGO 復興店、美麗華旗艦店、美麗華影城店、信義威秀店、SOGO 天母店、大葉高島屋店、京站店、南港中信店、板橋大遠百旗艦店、家樂福新店中興店、遠百桃園店、桃園台茂店、SOGO 中壢店、新竹遠百店、台中公益店、台中三井店、台中Lalaport 、台中老虎城店、台南南紡店、漢神巨蛋店、夢時代店。



哈根達斯 冰品通路優惠

7-ELEVEN： 3/6~4/16 購買迷你杯與雪糕任選2件享85折優惠；任選5件享75折優惠，加贈櫻花冷飲變色瓶。

全家便利商店：3/20~4/16 購買迷你杯與雪糕任選2件享85折優惠；任選5件享75折優惠，加贈童趣雪糕摺疊傘。



詳細活動規範及供應情形，依 哈根達斯 官方公告為準。

