「只要碰錯一個墓，全家大小跟著陪葬！」2024年最強黑馬懸疑片《破墓》由金高銀、李到晛、崔岷植、柳海真領銜主演，堪稱今年最驚悚的恐怖片，4位主演帶來令人毛骨悚然的演技，電影在韓國短短上映18天內寫下800萬人次觀看紀錄，觀眾盛讚「繼《哭聲》後最棒的韓國恐怖電影」、「全身起了好幾次雞皮疙瘩」、「兼顧靈魂與物質兩方面的傑出電影」。Walker為影迷整理出5點分析，你想知道的伏筆，全都在這裡。



▲圖片來源／車庫娛樂

一、《破墓》完美選角，金高銀跳大神觀眾全看傻

《破墓》由金高銀、李到晛、崔岷植、柳海真領銜主演。本片由金高銀一支獨秀，搖身一變成為實力高超的巫師（巫覡），面對鬼神果斷的魄力與氣勢，與當年《鬼怪》裡的高中少女判若兩人，每場跳大神的戲份信手拈來，連影帝崔岷植都看到目瞪口呆，記者會上讚不絕口：「很擔心金高銀真的轉行當巫師。」再次驗證沒有金高銀不會演的角色。



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李到晛飾演金高銀的助手「奉吉」，近年來最會選劇本的男演員，從《 Sweet Home 》、《 黑暗榮耀》、《死期將至》戲劇，連首度大銀幕電影《 破墓 》都有好成績，眼光獨到的他，這次破格造型，紮起帥氣低馬尾，全身上下都是咒文刺青，而他的角色設定確實是導演張宰賢親自拜訪一位巫師所獲得的靈感，該巫師原本是棒球選手，後來收到感應轉行成為巫覡，並在身上刺滿經文保護自己，李到晛打破斯文小生的形象，突破自身演技，演出獲得滿滿讚聲。



▲圖片來源／車庫娛樂



影帝崔岷植飾演風水師「金尚德」，出道近40年的經歷已是「戲精」的他，將生活演技融入電影之中，在遇到鬼神時產生的恐怖感、迫切感、沈重感讓觀眾身歷其境，忍不住舉起手緊張到咬指甲，他本就是千萬演員票房保證，此回是他出道以來首次出演恐怖片，在韓上映以來截至目前已經突破841萬人次觀看，直接寫下恐怖片職涯新紀錄。



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二、濃厚的抗日情懷，你發現了嗎？

《破墓》之所以受到南韓觀眾的歡迎，除了劇本、選角完美以外，它還再次然起了南韓與日本長久以來的情仇糾葛，電影題材與朝鮮被日本殖民的背景故事有關，遭到鬼神騷擾的富豪家庭其實是「賣國賊」，且歷史上確實有一號親日派人物「朴齊純」，他被視為南韓頭號 親日派 賣國賊，此人物便是電影裡的原型人物，為何朴氏一家人不願意開棺？應就是害怕當年的日本勳章被發現，會引來世人非議。



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三、日本武士鬼不是CG，220cm長身人物是他演的

「賣國賊」真實存在，片中所有驅魔角色也都是日治時期知名的社會革命運動家，女主角金高銀飾演的「花林」，實則為女性獨立運動家李華林；李到晛飾演的「奉吉」實則為1908年出生的尹奉吉，再一次革命中炸傷了日本多位高層長官； 崔岷植 飾演的風水師「金尚德」，真實人物為對於朝鮮獨立有功之人、政治家「金尙德」；柳海真所飾演的葬儀師高榮根，歷史上也有此人物為「高永根」。▲圖片來源／車庫娛樂電影擔心觀眾沒有發現編劇的用心，就連金高銀師姐「光心」、師妹「慈惠」皆是抗日歷史人物。不僅如此，還在幾位主角的車牌號碼藏心機，運柩車車牌為「1945」為韓國獨立之年， 崔岷植 飾演的尙德車牌為「0815」象徵南韓光復節，最後巫女花林的車牌「0301」則是三一運動（三一節），韓國近現代史規模最大的全民反日救國運動。▲圖片來源／車庫娛樂

《破墓》主打驚悚恐怖，後半段反轉的伏筆更是讓人看到瞠目結舌，日本武士鬼原以為去是用CG所打造，但其實可以細分為3個部分，身高、臉部以及聲音。劇組找來真人演出，為220公分高的籃球選手金炳午（音譯，김병오）親自上場，他光是手的大小就與A4紙張一樣大，劇組花了2年找到他，當崔岷植見到本人時還嚇到「喔嗚，什麼」。

不過，劇迷沒有一眼認出該人物呢？歸功於後製效果砸重本，日本武士鬼身高並非CG，但五官是取自GD的姊夫金敏俊，並透過後製放上，另外，聲音的部分則是日本聲優小山力也，他的代表作品是動畫《名偵探柯南》的角色毛利小五郎，三方合力打造出獨一無二的恐怖象徵。



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四、日本武士鬼為何是挖肝？

電影《破墓》暗藏多項細節待觀眾解答，其中「日本武士鬼為何是挖肝」引起討論，當主角一行人前往朴氏墓地時，山上出現多隻狐狸，自古與狐狸相關的傳說為「吃人肝，才能成為人形」，此傳說則解釋了，日本武士鬼只挖肝，而不是心臟。



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五、現場真實發生靈異事件，巫師數度對鏡頭喊「走開」

一般劇組拍攝恐怖片，難免會有驚擾鬼神的無心之舉，又或者「好兄弟」來到片場湊熱鬧的詭異事件發生，《破墓》也不例外，其中一場在拍攝太平間的戲份，片場找來專業的巫師坐鎮，沒想到還是招來了「不速之客」，巫師數度對著鏡頭喊「走開！」而當時柳海真喉嚨不舒適，連另一位拍攝的導演都感到身體不舒服。



▲圖片來源／車庫娛樂



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小編：「本片由《 黑祭司們 》、《 娑婆訶 》的導演 張宰賢 所執導，近日南韓票房傳來捷報，電影突破800萬人次觀看大關，導演承諾『會努力寫劇本』，馬上引起敲碗續集的期待，堪稱2024年最好看的驚悚片，熱愛看恐怖題材的你，千萬不要錯過！」