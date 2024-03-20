會讓人吃一次就喜歡的約會系餐廳「驢子餐廳」，不論是東區賦樂旅居一樓的驢子、還是大直時尚的驢子，一直是許多上班族商午首選、更是許多時尚年輕人約會聚餐的不二店家。這一次驢子推出全新義式料理新菜單，不只要更新老饕們的味蕾、更要用分享美家重新定義約會系輕奢「驢子餐廳」。







驢子餐廳表示，這一次的全新菜色堅持選用在地時令食材，不過度烹調，透過食材之間的堆疊，呈現料理豐美的原味。其中，「Mimosa 爐烤蔬菜沙拉佐羅勒香草醬」最早起源於二戰後的義大利餐廳，主廚將季節時蔬放入 JOSPER 烤箱中碳烤賦予煙燻風味，出爐後依序在盤底鋪上羅勒香草醬與碳烤時蔬，最後撒上水煮蛋黃與蛋白，象徵 Mimosa 鵝黃色的小花，Mimosa 是義大利婦女節的代表花，蔬菜炭烤後甜味更加明顯，佐以羅勒香草醬，讓風味更有層次。





此外，女孩們最愛的「布拉塔起司、糖漬培根與自製蕃茄果醬、炭烤麵包」Bruschetta 是義大利經典前菜，將麵包炭烤後加上配料，主廚將碳烤後的麵包，放上柔軟美味的Burrata Cheese，搭配糖漬培根、蕃茄果醬、少許芝麻葉、與酸香的巴薩米克醋膏，一口咬下，酥脆的麵包，混合酸甜濃郁的配料，酸甜開胃。





還有「羅馬風燉小牛膝」傳統義大利菜之一，每個餐廳與家庭都有自己的獨門配方，驢子主廚將煎上色的牛膝，與番茄、百里香、雞湯、白酒與牛骨汁等一同燉煮數小時，牛肉軟嫩入口即化。以及，「瘋狂之水燉煮海鮮與海虎蝦」拿坡里經典的漁夫料理，主廚選用金目鱸魚與各種食材一起以小火燉煮，「橄欖」帶有果香的鹹味、「鯷魚」帶有鮮味的鹹味、「酸豆」帶有草本香氣的酸鹹，「風乾番茄」燉煮後的微酸，以及「魚湯」淡雅的甜味，再搭配煎烤海虎蝦與小捲的香氣，味道充分融合豐富有層次。最後，就是「羅勒鮮菇貓耳朵麵」驢子餐廳自製義大利麵，搭配綜合炒菇與自製青醬攪拌均勻，配上堅果與Ricotta Cheese 口感Q彈富有嚼勁。





驢子餐廳四人同行送烤半雞 期間限定活動

並且，為歡慶驢子餐廳新菜上市，期間限定「四人同行送烤雞」，4/30日前至驢子餐廳，於個人 IG 發布限時動態，上傳本次於驢子餐廳歡聚照片或影片，標記四名朋友，並「提及」lidiotdonkey，即享「托斯卡尼式烤半雞」乙份。週間限定午間套餐，凡點選主餐或飯麵品項，即可加價200元，享季節沙拉、每日例湯、美式咖啡或馨香茶各乙份。

活動時間：2024/1/22-2024/4/30

活動辦法：凡四人同行，於個人IG發布限時動態，上傳本次至驢子餐廳歡聚照片或影片，標記四名朋友，並「提及」官方帳號 lidiotdonkey

活動優惠：贈送「托斯卡尼式烤半雞」乙份



驢子餐廳週間限定午間套餐

活動時間： 週一至週五 11:30 - 14:30 限定

活動辦法：點選主餐或飯麵品項，並加價200元

活動優惠：享季節沙拉、每日例湯、美式咖啡或馨香茶各乙份



L’IDIOT RESTAURANT 驢子餐廳 訂位

官網：https://www.lidiotrestaurant.com/



驢子春大直店

地址：台北市中山區樂群三路303號3樓

訂位電話： 0903 393 098

線上訂位：https://bit.ly/3IE3XW5



驢子賦樂旅居店

地址：台北市大安區大安路一段56號1樓

訂位電話： 0903 393 008

線上訂位：https://reurl.cc/Z1e1Yp