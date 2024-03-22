霸凌神劇《金字塔遊戲》來襲！由女偶像苞娜、張員瑛親姊張多雅領銜主演，劇情宛如校園版《黑暗榮耀》，班級裡存在階級制度，主角「成秀智」動腦操控人心一步步瓦解金字塔。本劇改編自原著漫畫，Walker盤點戲劇與原著的差異，結局竟出現「雙胞胎反派」，疑藏第二季伏筆。

一、《金字塔遊戲》完美選角，對比漫畫全都長一樣

除了髮色與漫畫裡的主人公出現差異以外，本劇被封為「超完美選角」，每位演員復刻漫畫角色幾乎一模一樣。主人公成秀智性格冷靜又沈著，該角色由《二十五，二十一》女二苞娜主演，從F底層一步步往上爬，接著摧毀金字塔階級遊戲的制度，機智過人的反應，總能在最後一刻成功反擊霸凌者，觀眾看得大快人心，她把主角演繹得很到位，成為本劇吸粉不可或缺的關鍵角色。



▲圖片來源／TVING官方IG



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「張員瑛姊姊」張多雅透過《金字塔遊戲》出道，雖然在出演前已受到全民審視，仍好好地表現出了劇裡「白夏凜」人前像公主般乖巧，人後狡猾奸詐的演技，劇裡氣到眼袋臥蠶都在抖，引起觀眾讚嘆「怎麼做到的」，哏圖瘋傳，雖然被指出「一號表情」，但以新人演員來說，演技已算是滿分。



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還有《單身即地獄》嘉賓出身的新人演員申瑟琪，頂著厚重眼鏡、及肩乖乖牌髮型，與漫畫裡的班長如出一轍。出道3年的演員柳茶憐（正名，錯譯：柳多仁）演繹出「明子恩」陰沉、低調的善良之面，女演員丁夏潭則是把「高銀星」突然出現變化的反轉面貌完整傳達出來，還有其他幾位班上同學，彷彿從漫畫裡走出來般，獲得超高評價，網友驚呼「根本長一樣」。



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二、小型金字塔存在於社會任何角落，動用腦力、利用人心摧毀階級制度

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《金字塔遊戲》宛如小型版社會，班級裡設出不文明的階級制度，卻在女主角「成秀智」出現後，利用人心展開腦力對決，制度逐漸崩毀，位於底層的同學們從一盤散沙變得團結，可貴的齊心同力友誼也是一大看點。劇中經典場面，白夏凜為了逼出人們自私的一面，設計漆彈遊戲，原本預期同學拿著漆彈槍廝殺，本應該是兇狠的殺戮場面，頓時卻成了玩耍的嬉笑場景，成秀智冷冷一下「妳剛剛有點完蛋了，因為，我們變成我們了。」接著以打鬧的方式射向同學，該場景令所有人都直呼感動，想起校園時期零煩惱、最純粹的關係。



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三、戲劇版校園暴力更殘忍，尺度往上升，改成18歲禁看

《金字塔遊戲》改編自同名網路漫畫，但尺度大大往上拉，戲劇被列為未滿18歲禁止觀看，漫畫則是15歲觀看尺度。劇中，校園霸凌受害者遭強制餵食含有麻醉藥成分的藥劑、被濕布覆蓋臉部導致窒息，後面甚至演變出拿槍互射的流血事態，把暴力行為放大化，更狗血更有看頭，本劇也因此被封為校園版《黑暗榮耀》，加在被害人身上的傷口永遠不會癒合，再次掀起校園暴力風暴。



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四、漫畫VS戲劇3大差異點，消失的外傳、這2人是原創角色、白夏凜下場不同

本劇剛播出幾集便引爆全網討論，劇迷直呼「比漫畫好看」、「最佳漫畫改編之作」，不過，整體節奏若要仔細對比，原著重視女一成秀智與女二白夏凜的心理戰，但戲劇主軸放在校園霸凌上，因此戲劇多了幾位原創重要人物輔助校園暴力議題，「趙幽琳」與「趙幽琳哥哥」便是關鍵角色，前者是校園暴力的元祖受害者，後者則是成為秀智很大的助力。



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結局部分，白夏凜下場也不太相同，原著裡白夏凜假面遭揭穿後，最後向警方承認校園暴力犯罪並遭到拘束，但獲得奶奶遺產的她，最終解除對於明子恩的怨恨，寄了一大筆錢給對方，漫畫的結尾頗為溫馨，留給粉絲滿滿感觸。但戲劇版本白夏凜下場更淒慘，遭到最疼愛她的奶奶拋棄，直接被養父母送進的精神病院關終生，無法償還對於同學們犯下的錯事。

此外，《金字塔遊戲》其實存有外傳，2年5班每位同學畢業之後，再度舉辦同學會重聚，並在社會之中好好長大，但這部分遭到戲劇部分刪除，戲劇版本同學們升到3年級，最終劃下句點。



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五、結局大更動，雙胞胎反派登場，雙倍恐怖感回歸

《金字塔遊戲》除了漫畫與戲劇出現些微差異，編劇更在結局下了苦心，出現了完全不同的走向。漫畫版本白夏凜算是洗心革面、重新做人，畫下所有觀眾都滿意的句點。然而，戲劇第10集尾聲卻是突然出現雙胞胎角色，一個心理變態白夏凜已經足夠掀起整個班級的腥風血雨，這次一次出現兩位美麗雙胞胎心理變態，由人氣女偶像fromis_9前成員張圭悧所飾演，擁有無邪天真的無害外表，心腸卻比蛇蠍還狠毒，揚言再度開啟金字塔遊戲，為第二季埋下伏筆。



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