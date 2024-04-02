就是這一味、這就是長輩們會愛的金高！昇恆昌攜手金門酒廠推出昇恆昌獨賣且限量發行「金酒時光窖藏原酒6.50」、「金酒時光窖藏原酒6.55」，歷時1年多研發、設計、調和，每一口都是讓人喜歡的金高、每一口都喝的出金門酒廠的堅持。



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「金酒時光窖藏原酒」系列，源自對過去的尊重和未來的展望，由金門酒廠首席調酒師-呂宜儒親自去酒窖坑道挑選金城廠與金寧廠六種不同風格的老酒勾調而成，調和陳年酒齡總和高達50年與55年，59.8度的原酒酒體保留了層次堆疊的原始風味，6.50入喉前風味香氣充滿馥郁龍眼香，口感綿甜醇厚夾帶著些許果酸，尾韻細緻、回味悠長。6.55入喉前帶有柑橘水果糖香氣，口感醇甜柔和，細緻的變化使味蕾愉悅，尾韻自然協調、回味怡暢。



此外，「金酒時光窖藏原酒6.50」與「金酒時光窖藏原酒6.55」的瓶身設計靈感來自於時間的永恆與珍貴。採用磨砂玻璃瓶身，彷彿將時間精粹冰封於酒中。主視覺以毛筆手法書寫的「T」字象徵Time（時光），放大的「T」字意象更突顯台灣（Taiwan）的能見度，結合金門酒廠標誌性的雙龍水墨畫，更重新詮釋金門酒廠標誌性的雙龍圖騰，展現出中西合璧的設計風格，既摩登又不失靈氣。





昇恆昌表示，此次出品的金門高粱酒，不僅是對品質的堅持，更是對傳統文化的一種創新詮釋。每瓶酒的限量發售，不僅是對釀酒工藝的尊重，也為收藏家和烈酒愛好者提供了一次難得的收藏機會。這兩款原酒的推出，不僅強化了昇恆昌在國際免稅市場的品牌形象，更為金門高粱酒增添了一份獨特的榮耀。



最後，為讓更多民眾多元品嚐這兩款高粱酒，即日起至6月30日在昇恆昌內湖旗艦店5樓的Home Garden餐廳，也推出4道以金酒時光窖藏原酒入菜的期間限定佳餚，包括以豆腐乳、高粱醃製而成的腐乳酒糟豬、淋上高粱增添香氣的酒香酸菜魚及高粱炒香腸，還有塗上特製照燒醬和高粱酒的醬燒雞肉丸子，道道滿足老饕們味蕾。









金酒時光窖藏原酒6.50 Time Collection 6.50 Batch No.1

訂價：1,800元

酒精濃度：59.8度

酒色：酒液晶亮透徹、掛杯如珠。

香氣：陳香馥郁，香幽雅柔和，初聞恰似醃漬烏梅、龍眼花蜜香，中段黑棗熟蜜餞，後段堅果與老酒的香氣，猶如清雅醬香。

口味：入口圓潤甘美，酒體綿甜醇厚，無新酒的刺激感，入喉有些微果酸、，呈現不同老酒層次風味；落喉剎那似有巧克力糖酒般微苦，轉化為清雅醬陳甘甜，尾韻細緻，回味悠長。

風格：陳香馥郁、綿甜醇厚、清雅醬陳、回味悠長，具有窖藏老酒典型風格。





金酒時光窖藏原酒6.55 Time Collection 6.55 Batch No.1

訂價： 1,950元

品飲筆記

酒色：酒液晶亮透徹、掛杯如珠。

香氣：陳香舒適，放香優雅，初聞香有清新香草，柑橘花蜜香，中段哈蜜瓜、香瓜與後段青梅果、水果軟糖及老酒的香氣。

口味：入口醇甜柔和，酒體優雅細膩，圓潤醇厚，在味蕾上呈現的變化，開始的綿甜-微果酸澀-後味甘美，回味怡暢。

風格：陳香舒適、清雅醇厚、自然協調、回味怡暢，具有窖藏老酒典型風格。

金酒時光窖藏原酒6.55、金酒時光窖藏原酒6.50 昇恆昌免稅通路獨賣

販售地點：昇恆昌免稅商店（內湖、機場）、金坊免稅店、澎坊免稅店

昇恆昌官方網站：https://www.everrich-group.com/events/exhibition/28840

