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真的不是愚人節！7-ELEVEN咖啡寄杯「410杯一萬元」咖啡控喝整年，超狂優惠「比買一送一省更多」。

2024-03-29 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：7-ELEVEN 人氣：8,308
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編輯 張人尹

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比買一送一省更多！每年愚人節最怕被整、被騙，但這次7-ELEVEN不跟你開玩笑，特別看準節日必備的「咖啡優惠」，在3/31-4/1快閃兩天，幫咖啡控準備超狂「萬元咖啡寄杯優惠」，買410杯咖啡寄杯價一萬元、直接省下超過一萬，比買一送一更划算。

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統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN這次挑戰最大量、最優惠線上寄杯話題，特別在3/31-4/1快閃兩天，推出「愚你同樂」線上咖啡優惠，在OPENPOINT 行動隨時取推出限量組合，「濃萃美式410杯」優惠價10000元，現省10500元，平均每杯不到25元，以一天喝一杯咖啡來算，咖啡控可以喝一年又一個半月。
7-ELEVEN CITY CAFE蜂蜜美式咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

如果想要喝拿鐵，這次同步在OPENPOINT 行動隨時取推出「厚乳拿鐵410杯」16000元，也是直接省下多達10650元，一杯約39元，在3/31-4/1每天各限量販售2000組，如果是天天需要喝美式、喝拿鐵的咖啡控，這次一定要手刀搶起來。
7-ELEVEN 厚乳拿鐵 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

7-ELEVEN愚你同樂 線上咖啡優惠

活動期間：2024/03/31-04/01
活動平台：OPENPOINT APP「行動隨時取」功能
活動內容：
濃萃美式410杯10000元（現省10500元），每天限量2000組售完為止，每日每會員限購2組。
厚乳拿鐵410杯16000元（現省10650元），每天限量2000組售完為止，每日每會員限購2組。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

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