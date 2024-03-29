還記得《繼承者們》裡傲嬌的劉瑞秋？還是《太陽的後裔》鋼鐵柔情尹明珠？亦或是《三流之路》撒嬌之王崔愛羅？以及《我的出走日記》厭世上班族廉美貞？金智媛身為「演技百變女王」，近期帶著最新作品回歸，為了宣傳《淚之女王》上遍各大綜藝節目，但其實本身是極度「I」型人的她，當身旁的金秀賢、朴成焄活力滿滿時，讓她錄影錄到直呼「心好累」。隨著《淚之女王》熱播，「傲嬌女王」金智媛私下各種TMI引起熱議，Walker盤點10個關於金智媛的小秘密，一起來感受她的專屬魅力吧！

一、唯一緋聞只有柳演錫

金智媛演技完美，出道以來嘗試各種戲路，使得她不論與誰配對、搭檔都非常有CP感，但戲外她的感情世界非常單純，14年以來唯獨與曾經隸屬同公司的柳演錫傳過緋聞，兩人一共爆出4次緋聞，但官方說法皆為「兩人是親近的哥哥、妹妹關係」，並未承認過戀情。而她對於感情低調，過去曾在記者會上透露「沒什麼戀愛經驗」，戲內感情豐富，戲外其實是緋聞絕緣體。



▲圖片來源／翻攝自金智媛經紀公司IG





二、極度「I」型人

南韓演藝圈近來吹起「MBTI」性格測驗，性格外向為「E」人，性格內向則為「I」，金智媛出道14年以來消化過多種角色，但其實個性相當害羞又靦腆，上綜藝節目不太說話。隨著《淚之女王》熱播，她為了宣傳戲劇出演眾多節目， 「I」人特質逐漸展露，從起初盡全力跟上綜藝的活潑感，到最後整個人慢慢放電，反差特質引起韓網熱烈討論，笑虧「沒想到金智媛這麼I人」、「放電模樣好可愛」。



▲圖片來源／翻攝自金智媛經紀公司IG





三、與姊姊感情非常好，親自幫姊姊追星

金智媛從小與姊姊金惠媛（김혜원）感情深厚，向來害羞的她，為了幫姊姊追星，竟拿著簽名板現身攝影棚，在錄製綜藝《驚人的星期六》時，請饒舌歌手Nucksal 簽名，不忘對著鏡頭隔空喊話「姊姊，我成功做到了！」瞬間化身小迷妹幫姊姊追星，可愛模樣令粉絲哭笑不得。



▲圖片來源／翻攝自金智媛經紀公司IG





四、以「BIGBANG女人」拍廣告正式出道

「廣告甜可兒」金智媛2010年因為飲料品牌「OranC」拍攝而打開知名度，擁有一雙水靈靈的大眼、白皙皮膚以及一頭秀髮，當時還被媒體譽為第二個金泰希，展現青春活力，短短30秒內的廣告又跳又唱，擄獲大批觀眾，洗腦旋律在大眾腦海裡揮之不去，後來廣，甚至成為「BIGBANG的女人」，同年與該男團合作廣告後正式出道。



▲圖片來源／翻攝自廣告商





五、公司原來是要把他培養成歌手

金智媛從小美到大，2007年仍是國中生的她，在路上被LION MEDIA娛樂公司的星探相中，該公司當年旗下藝人為歌手高潤荷、歌手火曜飛等人，公司也想把她培養成歌手，因此出道前接受許多相關培訓，長達3年在當練習生的時期學了多方面的才能，演技、日語、唱歌、跳舞等，因此她出道初期對外自我介紹為「歌手兼演員」。而她後來也在戲劇《三流之路》秀出嗓音，甜美歌喉擄獲台下老人。



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六、2012年進軍日本當歌手

LION MEDIA娛樂當年另有偉大藍圖，金智媛除了接受跳舞、唱歌訓練外，還花時間學了日文，公司原打算2012年下半年與AVEX簽約出道，走上前輩高潤荷的同款出道方式，但後來公司規劃方向改變，她找到志向朝演員發展後，2012年下半年先後出演了電影《恐怖故事2》與SBS戲劇《致美麗的你》。



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七、2017年才正式晉升為女主角

金智媛2010年出道後，2011年在《High Kick 3！短腿的反擊》戲劇裡亮相，後來《繼承者們》、《太陽的後裔》都有她的身影，雖然表現亮眼，但皆是女配角戲份，熬了7年才晉升為女主角，直到《三流之路》搭檔大勢的男主角朴敘俊，兩人不論是知名度、人氣都迎來新的巔峰期，



▲圖片來源／翻攝自KBS



▲圖片來源／翻攝自金智媛IG





八、「百變女王」搭配男星都超搭

還記得2016年《太陽的後裔》掀起的「救援CP」風潮嗎？當時金智媛和晉久飾演的這對CP，受到觀眾寵愛度幾乎追上主CP宋仲基與宋慧喬，晉久雖已是已婚身份，但戲裡他與金智媛歷經生死才認定彼此的堅定情感，至今仍是經典。



▲圖片來源／翻攝自金智媛IG



金智媛首度在《三流之路》搭檔朴敘俊，瞬間從高傲的中尉化身撒嬌小女孩，對著朴敘俊擠眉弄眼裝可愛，萌度破表，兩人把友誼昇華成情人的曖昧關係演繹得恰到好處，擄獲許多觀眾的支持，大批劇迷敲碗「三流CP」成真。



▲圖片來源／翻攝自KBS



後來金智媛獨挑大梁接下《我的出走日記》，愛上孫錫久所飾演的「具先生」，一句經典的厭世金句「你崇拜我吧！」取代「喜歡你」的告白，這對厭世CP檔掀起網友熱烈討論，在彼此互相撫平心靈傷口的過成中尋找到慰藉。



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這次搭檔金秀賢參演《淚之女王》，傲嬌女王氣勢甫出場就震撼全場，金智媛與金秀賢相愛又相殺的深厚感情，看得觀眾邊笑又邊流眼淚，出道以來與每位男星都能「百搭」，成為觀眾心中票選打造最佳CP感的女星之一。



▲圖片來源／翻攝自tvN IG





九、打造「美貌巔峰」，《淚之女王》長達1年嚴格飲控

金智媛演技優秀，工作態度也很敬業，早在開拍《淚之女王》1年前，便戒掉了吃中餐的習慣，她深知為了工作需要會穿上多套精品、華麗服裝，外貌上更盡心管理，長達1年沒吃午餐，打造苗條又纖瘦的身材與外貌，此次演出造型被封為「美貌巔峰期」，更因此出現了「不當偶像太可惜」的稱讚聲。



▲圖片來源／翻攝自金智媛經紀公司IG





十、金智媛流利英文實力，曾在芝加哥生活

金智媛在《淚之女王》角色設定為事業女強人，精通各國語言、熟悉國際貿易時事，劇裡有不少需要用到英文對話的台詞，金智媛以一口流利又標準的發音驚艷觀眾，事實上，她還沒進入演藝圈前，國中1年級曾短暫到芝加哥親戚家生活半年至1年的時間，因此擁有一定程度英文實力。



▲圖片來源／翻攝自金智媛IG