澎湖花火節亮點、澎湖花火節場次總整理！終於等到「2024澎湖國際海上花火節」即將在5/2正式開幕，一年一度的煙火大是，是每年許多網美們每拍打卡重點。這次澎湖花火節除了煙火表演之外，更特別結合「航海王動畫25週年璀璨之夜」，打造航海王無人機展演、航海王音樂會等亮點，還有每年必吃「全家仙人掌冰淇淋」，通通都是衝澎湖朝聖的好理由。





2024澎湖花火節亮點：花火活動加場

一年一度「澎湖國際海上花火節」已經是每年必去的夏日活動之一，為了滿足粉絲，澎湖縣政府這次特別延長活動時間至7月底，總共打造28場花火活動。其中包含4/18、4/25有10分鐘的花火試放場，還有離島場「6/1七美場、6/15望安場、7/28吉貝場」，以及雄獅旅行社贊助的6/29加碼場，讓人煙火美照拍好拍滿。





2024澎湖花火節亮點：航海王25週年璀璨之夜

本次「澎湖國際海上花火節」一大亮點，就是與人氣作品「航海王」合作，打造「航海王動畫25週年璀璨之夜」，活動期間以航海王作為主題，在活動現場打造「航海王主題商售店、航海王輕食餐廳、航海王打卡區」等亮點。同時，全家超商更在5/1起，在澎湖當地「全家」消費單筆滿500元，送航海王人氣角色杯墊或悪魔果實毛巾，限定版周邊一定要Get。





2024澎湖花火節亮點：航海王無人機展演

在本次航海王限定活動中，粉絲一定要看的就是全新「航海王主題無人機展演」，從預告影片中可以看到，以無人機排列出經典的骷髏圖案、ONE PIECE、以及澎湖PENGHU等字樣，讓讓粉絲們期待。本次航海王無人機秀將在5/2開幕日首度亮相，演出第一場完整版航海王主題無人機，此外至7/30閉幕日前，只要氣候許可下將每場安排無人機展演，而離島場無人機秀則以澎湖主題展演。





2024澎湖花火節亮點：航海王音樂會

為了讓人感受到熱血沸騰的「航海王」氣氛，本次2024澎湖國際海上花火節，更舉辦3場「航海王動漫音樂會」，在試放場4/25、開幕日5/2以及閉幕日7/30，邀請到動漫主題歌手、交響樂團進行演出，讓人光用聽的就一秒入戲。





2024澎湖花火節亮點：全家仙人掌霜淇淋

每年澎湖花火節必吃的「全家仙人掌霜淇淋」將在4/20起，在澎湖地區的「全家」限定開賣，是一定要拍IG的打卡標配。除此之外，在4/26起，只要在全家官方粉絲團活動指定貼文，分享「澎湖風景照、Fami!ce仙人掌霜淇淋」等照片並標記好友，還有機會抽到Fami!ce霜淇淋、或是澎湖花火節限量明信片，有飛澎湖一定要揪團吃起來



2024澎湖國際海上花火節‧航海王動畫 25週年璀璨之夜 活動資訊

煙火及無人機展演時間：晚間21:00（離島場為晚間 20:00）

活動日期：

1、主場地：觀音亭園區

試放場：4/18、4/25（10分鐘試放）

5/2-6/27期間：每週一、四

7/2-7/30期間：每週二



2、加碼場：6/29



3、離島場：6/1七美場、6/15望安場、7/28吉貝場



詳細活動情形，依 澎湖縣政府 官方公告為準。