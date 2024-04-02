只有全家霜淇淋可以超越自己，全新山丘藍台灣藍莓霜淇淋偷偷提前開賣！正值山丘藍台灣藍莓盛產，全家提前預告四月新口味為山丘藍霜淇淋之後，便讓許多人期待開賣日到來。如今，各地門市都搶在4/3正式開賣前紛紛上架，眼尖的網友一看到就直衝去嚐鮮。為了歡慶夢幻紫山丘藍霜淇淋登場，特意推出3大優惠專案，包括第二支10元加價購、買冰送山丘藍台灣藍莓優惠券和寄冰，讓藍莓控可以好好的大吃特吃。





這次全家新口味嚴選阿里山下在地種植、100%無農藥殘留、低碳足跡的山丘藍台灣藍莓，為台灣第一個量產的在地藍莓品牌為原料，在初夏之際，以微酸微甜的夢幻紫山丘藍霜淇淋陪伴大家。無論是單口味，還是混搭鮮乳坊小農牛奶冰綜合口味，搭上期間限定雙色版霜淇淋餅皮，已悄悄在各門市提前開賣，瘋狂洗版IG。





於4/3全面上架的全家山丘藍台灣藍莓霜淇淋，於4/3-4/7在全家APP中推出隨買跨店取5支188元寄冰優惠，更在兒童清明連假4/4-4/7於實體店舖祭出第二支10元；若在4/6-4/7期間則加碼再送山丘藍藍莓89元優惠券，讓你一口山丘藍霜淇淋、一口新鮮山丘藍藍莓果粒。



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全家Ｘ山丘藍台灣藍莓霜淇淋 優惠資訊

售價：49元

優惠：

1、4/3-4/7隨買跨店取5支188元(口味不限)，會員每日限購1組，兌換期限至113/10/10。

2、4/4-4/7實體店舖第二支10元。

3、4/6-4/7單筆購買即贈山丘藍藍莓89元優惠券，兌換期限至113/4/14。