大師兄銷魂麵舖這次不賣麵了，改賣韓式馬鈴薯排骨鍋！掀起文青麵食打卡潮的大師兄銷魂麵舖，看準韓流當道，無論是韓星、韓劇還是韓食都是流行趨勢。故而以台灣少見的道地韓式料理「馬鈴薯排骨鍋專賣店」為主，推出全新品牌「K-plan韓金筷」，將於4/12正式插旗信義區微風信義店，400元有找的韓式馬鈴薯排骨鍋個人套餐，再加上小菜無限續加，信義區上班族午休來去吃起來。







為了更專精研究，店內僅販售「馬鈴薯排骨湯」單一品項，每日現熬12小時豬大骨高湯，和添加韓國空運來台的辣醬和辣椒粉等在地調味料的辣味豬骨高湯，上桌前將兩個高湯底依完美比例混搭，有招牌經典「馬鈴薯排骨鍋套餐」、「香辣馬鈴薯排骨湯」和「泡菜馬鈴薯排骨湯」三款主餐，每一鍋裡都有燉到入口即化排骨、馬鈴薯，以及醃白菜、菇類及芝麻葉與芝麻粉。







吃韓式當然少不了小菜無限續，每份套餐附上「人生四味」小菜有酸海帶、甜蘿蔔、苦瓜絲、辣泡菜，酸爽、微辣的小菜和「馬鈴薯排骨湯」一同品嚐，就是最。最後再用沁涼霜淇淋完美結束這一餐。開幕期間，只要在Google 五星好評即可享全品項飲品買一送一。



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K-plan韓金筷馬鈴薯排骨湯 店家資訊

開幕日：2024/4/12

電話：02-2723-1782

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號4F，微風信義店



K-plan韓金筷馬鈴薯排骨湯 開幕優惠

活動時間：2024/4/12~2024/4/18

活動內容：開幕期間，只要於 K Plan Google 五星好評

即可享全品項飲品買一送一！（酒精、非酒精皆可）



K-plan韓金筷馬鈴薯排骨湯 推薦必吃

馬鈴薯排骨鍋套餐 350元

香辣馬鈴薯排骨湯 380元

泡菜馬鈴薯排骨湯 390元