又一波粉花浪潮來襲！春季一到，全台各地花海盛開，其中粉紅花海更是洗版各IG打卡牆，從洋紅鈴木、粉色梅花、櫻花一路到麝香木花海，而3月底開始開花的花旗木，近期已經進入盛開時期，因常被人誤認為櫻花，而有三月櫻之稱，這次窩客島幫你整理全台必拍5大「花旗木打卡點」，讓你4月也能拍出櫻花般的粉花美照，跟上今年最後一波粉花打卡熱潮。
花旗木花海雖然多開在中、南部地區，新竹「牛欄河親水公園」河畔旁也有一排花旗木群，再加上園中還有知名景點「東安古橋」，粉嫩花海搭上古橋形成超夢幻、唯美的景色，讓北部人不用跑中南部就能賞花。此外，園內也有種植雪白流蘇、柳樹等，一年四季都能拍出不同氛圍的古風打卡照。
▲圖片來源：「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島的文章分享。
提到花旗木打卡點，一定不能漏了嘉義「竹崎親水公園」，超密集的花旗木花海，每到4月盛開期都是網美、遊客們的打卡聖地之一，公園內還有吊橋、天空步道、夏日戲水區等，拍完美照順路散步剛剛好。而位於台南的「金砂里花旗木步道」則有著數百公尺長的粉花步道，不管是走在粉色花海下，還是從遠處眺望，一整排粉色花海都超浪漫、超欠拍。
▲圖片來源：上圖「jacklsy」、下圖「阿萍阿裕玩樂誌」於窩客島的文章分享。
佔地300多公頃的「天臺山道場」，超大園區內種植不少花旗木，與四周壯觀的殿堂、庭園水池等景色相襯，是隱藏版花旗木打卡點，雖然有開放民眾進入，但由於道場並非觀光用途的場所，前往打卡時，要記得遵守不要攀折花木、攜帶葷食等道場規範。有一百多株花旗木的「屏東河濱公園」，在開滿粉紅花道的河岸旁，騎著腳踏車伴隨粉紅花瓣飄落，讓人有一秒到國外的錯覺。
▲圖片來源：上圖「Lion Fun ❤」、下圖「小視野」於窩客島的文章分享。
必拍花旗木打卡點：牛欄河親水公園
地址：新竹縣關西鎮東安里
必拍花旗木打卡點：竹崎親水公園
地址：嘉義縣竹崎鄉中華路
電話：05-261-1181
必拍花旗木打卡點：金砂里花旗木步道
地址：台南市西港區南45-1鄉道
電話：0937-657-457
必拍花旗木打卡點：一貫道寶光建德神威天臺山道場
地址：高雄市六龜區三民路81之6號
電話：07-687-2100
必拍花旗木打卡點：屏東河濱公園
地址： 屏東縣