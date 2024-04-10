由「雙金CP」金秀賢、金智媛所主演的熱播韓劇《淚之女王》，本週末迎來精彩轉捩點，隨著戲劇即將進入尾聲，兩位主角揪心又溫馨的愛情掀起觀眾暴動，全國平均收視率來到最高點16.143%，編劇所埋的伏筆逐一被劇迷揭曉，周邊話題更是引起熱烈討論，Walker整理出10點戲劇TMI，這些場景、台詞原來出自這裡，以及原來IU才是最初女主角人選。

一、金智媛演活「洪海仁」，但其實原本女主角是IU

金智媛演活了女主角「洪海仁」，人稱百貨公司女王，扛起整棟業績，演繹出外冷內熱的傲嬌女王性格，令觀眾又愛又恨，更把男主角「白賢祐」的心牢牢抓緊，眾人為她神魂顛倒。角色宛如為金智媛所打造，但其實，《淚之女王》最初女主角人選是IU（李知恩），只是IU同時撞到新戲《您辛苦了》拍攝，以及巡迴演唱會開跑，在多方考慮下婉拒劇本。

《淚之女王》雖錯過了IU與金秀賢這對好友再次重聚的機會，但卻發掘了另一顆寶石金智媛，她為出演擁有絕頂美貌的富三代，為此飲食控管1年，美貌到達出道以來最高巔峰，獲得觀眾稱讚「現在當偶像也不遲」。



▲圖片來源／翻攝自tvN、IU官方IG



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二、婚紗照完美復刻《愛的迫降》夫妻檔

《淚之女王》編劇朴智恩過去曾寫過《愛的迫降》、《藍色海洋的傳說》、《來自星星的你》等戲劇，每部戲劇都有亮眼收視率表現，2019年的《愛的迫降》更促成男女主角玄彬、孫藝真現實版戀情，該劇在觀眾心裡有不可抹滅的地位。

《淚之女王》致敬「迫降CP」，金智媛與金秀賢在劇裡的婚紗照，靈感就是源自當年兩位巨星結婚的盛況，新娘露出雪白酥肩、鎖骨，披上白色長紗，新郎戴著黑色蝴蝶結、高腰西裝褲，高度還原效仿玄彬、孫藝真的婚禮裝扮，就連背景的白花、粉紅，都是當年兩人結婚典禮上的佈景，令粉絲嗨翻。



▲圖片來源／玄彬經紀公司IG



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三、這些場景用的「全都是真花」

編劇的心思細膩程度，絕對超越你想像。呈上一點，兩位「雙金」主角婚禮復刻玄彬、孫藝真，兩人被滿滿鮮花簇擁，金秀賢曾親自揭秘「那些花全都是真的」，不僅如此，兩人在櫻花樹旁吃著冰棒的浪漫場景，也是劇組前一晚努力種上的櫻花樹，為了造景煞費苦心，才能打造出如此唯美的羅曼史。



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四、「我天生就可愛」，金智媛7年前就說過了！

本劇是金智媛首度出演朴智恩的戲劇，自然少不了為金智媛所安排的彩蛋。金智媛曾在記者會上稱讚金秀賢很會即興演出，第一集喝醉與友人談心的場景，他不願回家面對老婆，把雙手插在腰間上，嘟著嘴大喊：「我喝醉了啊，我喝醉的話就真的很可愛，所以不能回去，龍頭里的小兒子就是很可愛，這是基本配備，我生出來就是這樣。」台詞出處就是金智媛2017首部擔任主演的戲劇《三流之路》女主角崔愛羅所創造的經典台詞「我沒有在裝漂亮，我天生就很漂亮，哼哼」，不論是金秀賢版本還是金智媛版本，可愛度不分軒輊。



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五、金秀賢神來一筆，竟使出「秀智調情法」

金秀賢與女星秀智曾在2011年合作《夢想起飛Dream High》，兩人友誼長達13年，至今依舊維持好感情。有趣的是，金秀賢在戲裡對金智媛所使出的「調情法」，便是好友秀智曾在網路節目上示範的同樣表情，只露出上排兩個牙齒微笑，就能迷倒對象，戲劇穿插現實的範例，粉絲熟知金秀賢與秀智感情，看到這幕依舊忍不住噗哧笑出來。



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六、宋仲基火力全開，「性格差異」離婚台詞超地獄哏

《淚之女王》選角強大，就連客串都能掀起熱議，男神宋仲基於第8集驚喜現身，他再度化身為「文森佐」，穿上筆挺帥氣西裝，存在感超強，替打離婚官司。有趣的是，他所說出得台詞非常地獄哏，先是拿出當年自己與前妻宋慧喬離婚的原因「性格差異」，當成兩位主角協議離婚的理由，他發怒表示要改原因，然後又狠嗆「據我所知，離婚後祝福彼此？沒有人會這樣想。」強烈的帶入感連觀眾都倒抽一口氣。



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七、男、女主角小時候見過面

《淚之女王》開播以來，劇情雖然都是顯而易見的走向，但靠著兩位主角強大的演技，總還是能變出新花樣。兩人在學生時期早就見面過，白賢祐轉學進龍頭里之際，就是洪海仁轉學離開的日子，兩人在校園操場見過面，只是至今沒有認出彼此，目前夫妻倆冷戰中，當年的相遇很有可能就是解開兩人心結的重要關鍵



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八、編劇佈景超細膩，房間裡的畫解讀反映兩主角性格

戲劇造景花了很多心思，兩位主角白賢祐、洪海仁房間佈置也充滿編劇的小心思，有網友發現洪海仁房間掛著兩幅畫，畫作作者貝蒂伯伊德（Pattie Boyd）大有來頭，她是模特兒兼攝影師，總共有過3段婚姻，前兩次分別是嫁給搖滾樂音樂家喬治·哈里森和艾瑞克·克萊普頓皆以失敗收場，直到第三次才找到幸福，或許就代表著女主角洪海仁的婚姻，她與白賢祐將會面臨兩次考驗，第三次才會破鏡重圓。



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九、是誰救起了幼時？

金智媛所飾演的「洪海仁」曾在幼時溺水，哥哥為了救她再度下海，卻導致親生哥哥死亡，她與媽媽就此出現嫌隙。編劇卻在此處埋了伏筆，男主角「白賢祐」老家書架上有一張舊照片，正是他童年曾是游泳隊隊員的證據，制服為紅色，卻恰好跟「洪海仁」當年溺水時岸上的隊員們穿著類似，透過線索推測，很有可能當年救了女主角的人就是白賢祐。



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十、片頭埋了結尾伏筆

《淚之女王》記錄了兩位主角出生、童年、學校以及出社會的成長階段，其中有分框畫面也有同框畫面，最後一幕是金秀賢穿出邊框走向金智媛抱住女方，有網友認為代表這幕埋結局伏筆，兩人的關係若要改善，取決於金秀賢是否主動往前走，按照片頭的伏筆，也讓粉絲滿懷期待認為有可能迎來溫馨大結局。



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