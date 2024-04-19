「怪獸喫茶」藏在高雄鹽埕區大智路巷弄，距離鹽埔捷運站３號出口只要步行三分鐘。從販售哥吉拉雞蛋糕的攤販起家，過去常跑高雄市集的人一定對他們的哥吉拉蛋糕不陌生，老闆這股對哥吉拉的熱愛一直燃燒到2023年，有了自己的兩層樓店面，光老屋門口懷舊的綠色座椅、哥吉拉燈箱和穿衣服的哥吉拉公仔就吸引很多路人駐足拍照。







一樓滿滿老闆長年蒐藏的哥吉拉公仔和哥吉拉周邊，包括牆面上也以數張不同年份的哥吉拉復古電影海報作為裝飾，樓梯也有超多迷你哥吉拉公仔。二樓除了有幾組雙人座位之外，還設置了哥吉拉商店區，這裡的哥吉拉公仔和周邊商品很歡迎哥吉拉愛好者來選購，甚至還有限量版的公仔等待有緣人帶走。







「怪獸喫茶」絕對不能錯過的就是哥吉拉造型的雞蛋糕，每份三個，口味不能混搭。值得一提的是，口味名稱也富含老闆巧思，特別以哥吉拉元素來命名，哥吉拉迷看了一定都懂，包括：原子吐奶（蝶豆花卡士達）、黑色基多拉（香蕉巧克力）、紅蓮的熱情（雙色起司）、萌萌迷你拉（檸檬凝乳）等，也會推出當日限定口味。

哥吉拉雞蛋糕不只外型可愛、好拍照而已，份量也很扎實！原子吐奶的蝶豆花，主要象徵哥吉拉嘴巴發射的藍色原子光束，滋味就是卡士達奶油香。









怪獸喫茶

不管是不是同為哥吉拉迷，即便只是想找加高雄鹽埕咖啡廳或甜點店小歇一下的朋友也很值得一訪。由於「怪獸喫茶」性質為喫茶店，每人低消一杯飲品，品項不只有咖啡，還有茶飲、水果氣泡飲和小朋友特別喜愛的香蕉牛乳和黑糖牛乳。當然，務必要注意店內皆為老闆私人收藏，歡迎拍照，但請勿觸碰、任意移動哥吉拉公仔。

地址：高雄市鹽埕區大智路121巷9號