春末夏初之際，就是要去找火金姑浪漫一下！在叢林中隱隱閃爍的螢火蟲，是需要在水質乾淨、無光害的地方才能找尋得蹤跡，因為都市建設關係導致螢火蟲棲地銳減，是許多都市小孩只聽過、沒親眼看過的傳說。然而在新北市政府努力復育下，讓新北人週末搭捷運、公車或火車，就能輕鬆走進賞螢秘境，今年更特別整理55個新北賞螢地圖，邀請大家欣賞難得的美景。





每年四月中旬至五月初就是賞螢的最佳時間，新北市石門、五股、樹林、三峽、新店、烏來、汐止、深坑、石碇、萬利、平溪、貢寮、瑞芳、雙溪、坪林等地共有55個賞螢秘境，皆可利用捷運、公車或是火車輕鬆抵達。還推出一系列賞螢活動、導覽服務等，更深度的認識螢火蟲的美。





賞螢一日遊行程推薦搭乘平溪線鐵路，來趟火車漫遊之旅，白天欣賞震撼的十分瀑布拍美照，再到菁桐及平溪老街吃美食，晚上再捕捉閃閃螢光完美結束一日行程。半日遊行程則是推薦搭捷運至新店站，步行15分鐘內即可抵達新店碧潭的和美山步道登山口，沿途享受被螢火蟲圍繞的夢幻，登頂後還能遠眺台北101夜景，是新店人不想說秘密基地。



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新北賞螢地圖攻略





賞螢注意事項

1、 請市民於關燈入口處稍作停頓，待眼睛適應黑暗後再進入。

2、 不使用手電筒或其他照明用品，若需使用請僅照射於步道上。

3、 不捕抓螢火蟲。

4、 不離開步道。

5、 不留下垃圾。

6、 不喧嘩推擠。