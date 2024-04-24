雲林斗六才吃得到的傳統小吃！距離斗六火車站步行八分鐘的「番薯仔炊飯」至今已開業近八十年、傳承至第四代，是很多斗六人從小吃到大的早午餐店，數十年來用餐時間總是座無虛席，排隊外帶炊飯、炊蛋、拉仔麵的人潮也不曾間斷。







炊飯蘊含昔日農村普遍貧困的生活寫照以及農民勤儉的精神，從前農民會將剩餘的菜飯混合在一起下鍋蒸，成了下一頓餐點；如今儘管經濟條件改善許多，農民不用再「湊合」剩食過日子，炊飯仍一代又一代流傳下來，甚至成了雲林斗六特有的美食文化、必吃的斗六小吃。







「番薯仔炊飯」店員會在瓷碗內壁先刷一層豬油，再逐一放入青豆、蛋絲、獨家肉燥、丸仔切片，接著添滿白米飯，最後置於蒸籠蒸上15分鐘。準備出餐時，店員再熟練地將溫熱的瓷碗倒扣在盤子上，炊飯如一座坐落盤中、粒粒分明的小山丘，並散發明顯的豬肉香氣以及特製醬汁的甜味，深刻感受斗六樸實的家常味。







雖然炊飯是「番薯仔炊飯」的招牌，但炊蛋更是老饕推薦必點的古早味，台式炊蛋口感相較大多數的日式茶碗蒸更加綿密滑順，並伴隨獨特的肉燥香氣，曾有日本料理師傅為了研究炊蛋好吃的秘訣專程前來。不過，儘管疫情已過一段時間，目前「番薯仔炊飯」仍尚未開放內用，只提供外帶。













番薯仔炊飯

地址：雲林縣斗六市中正路89號

電話：05-534-9397