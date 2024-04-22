為了讓北漂的學子、北上工作的打工仔，都可以再一次品嚐台南家鄉味的炒意麵，早安美芝城特別在全台早安美芝城概念店，推出期間限定「美麵攤仔×台味炒意麵」，要將台灣熱炒店的經典炒意麵端上桌、要讓北漂的台南人品嚐到最美味的台味炒意麵。





早安美芝城表示，這一次台式經典「炒意麵」，一共有二款台式炒意麵，皆是採用正統台南關廟炸意麵，其中，「秘製家香醬燒炒意麵」，蘊藏濃濃的台南道地口味，炒麵中融入了薑和蒜的獨特香氣，搭配上日式醬油的調味，鹹中帶甜，油炸意麵容易吸取湯汁的精華，濕軟卻富有嚼勁的口感，兼具台南風情與日式風味，讓人每天都吃不膩的美味炒意麵。





此外，「道地南味醋咪炒意麵」，台南傳統炒意麵口味以「酸甜」見稱，而這道料理的獨特風味來自於加入了中式小吃中的獨門醬料配方，不同於一般的醋，醋咪帶有獨特的酸氣，更能開胃解膩，尤其搭配炒洋蔥的清甜，蔬菜的鮮脆，一入口即能感受到台南傳統炒意麵的滋味。



並且為了要更有台式風味，推出「土豪升級版」加入了牧場履歷洗選的荷包蛋及國產里肌豬排，扎實彈牙的好肉質，搭配銷魂濃郁的蛋香，好吃不膩口，一份百元有找的早餐、不僅是填飽肚子，更要讓北漂的台南人一解思鄉之情。









早安美芝城「台式炒意麵」系列新品

秘製家香醬燒炒意麵 50/份

道地南味醋咪炒意麵 50/份

土豪升級版炒意麵 99/份

台味炒意麵門市: https://reurl.cc/Ke6a4y



早安美芝城抽500元早餐券

活動期間：即日起至 5/10

活動內容：只要在官方 IG/FB 留言參加活動， 即有機會獲得價值 500 元的早美餐券！早安美芝城重新演繹「香」愁滋味，讓遊子在異鄉也 能找到家的味道。

活動官網了解更多：https://reurl.cc/Ze7nap