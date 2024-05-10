行駛於中潭公路，目光絕對會被一頂巨型鐵帽吸引！「鐵帽咖啡館」建築外觀乍看會誤以為是一間藝術工作室，實質上是一家在南投國姓鄉默默經營超過二十年的咖啡廳，也是數一數二的南投特色咖啡館；「鐵帽咖啡館」僅賣黑咖啡、拿鐵以及可可亞三款飲品，均一價100元。
然而，若將「鐵帽咖啡館」視為一間小型美術館也沒問題，老闆是資深鐵雕藝術工作者；整個空間皆出自他的雙手，運用鐵雕、荒木以及石頭等，一點一滴在半山腰建構出來，不論是牆上、桌椅、天花板，處處都能看見老闆的好手藝和創意。平時經營「鐵帽咖啡館」之餘，也會接鐵雕藝術的訂單。
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「鐵帽咖啡館」外觀不定期會改變、繪上不同的壁畫，如烏俄戰爭爆發，門面因而特別繪製烏克蘭國旗，並寫上「Peace」、祈求戰爭早日落幕。值得一提的是，咖啡館門前設有一個鐘，但並非為了給網美拍照打卡，而是客人若尋不著老闆時可以敲鐘呼喚他；此外，「鐵帽咖啡館」有收編四隻米克斯狗狗，個性皆溫和親人，亦是稱職公關。只要有生意上門，會立即搖著尾巴、出外迎接，還會在門口轉頭注意客人有沒有跟上來。
老闆說：「我賣的不是咖啡，是感覺。」甚至隨興到有時會在出完咖啡後，溜回家午睡，徒留客人於店內望著山景自得其樂；欲前往「鐵帽咖啡」不一定得照營業時間，由於老闆就住在咖啡館下方，只要在家、聽到鐘聲就會來開門煮咖啡；極致的隨心所欲，以及遼闊的山景加持，連帶著客人也不自覺被感染、身心跟著放鬆起來。或許，「鐵帽咖啡館」在山林之間供應的始終不是咖啡，而是令人憧憬的生活態度。
鐵帽咖啡館推薦
咖啡是其次，好好感受隨興氛圍。
鐵帽咖啡館資訊
地址：南投縣國姓鄉中正路二段552之2號
電話:04-9272-3458