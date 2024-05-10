竹北咖啡廳推薦清單！被戲稱為新竹美食綠洲的竹北，不只有人氣小吃聚集，當地咖啡廳也很值得一訪，每間各有特色，在IG上都吸引不少網美打卡一翻。這次窩客島精選5間打卡必拍的「竹北咖啡廳」，包括超有人氣的日式老宅、貨櫃屋咖啡廳，以及可以免費玩桌遊的咖啡廳，通通都先記下，帶你跟上網美的打卡腳步。





老宅跑咖一定要去過日式老宅「KURUMI」，網美必拍的緣廊座位區，加上中庭日式小庭院，讓你一秒置身在日本京都咖啡廳；而「5.15 Café」平日有超過70多種桌遊可以免費爽玩，讓你邊喝下午茶，邊跟朋友度過輕鬆的遊樂時光；另外，奶油色貨櫃屋「Ni Café 妮咖啡」更是近期必拍的打卡熱點，除了超欠拍的貨櫃屋，歐洲街頭風、露天露營風也都能一次拍個過癮。





新竹竹北咖啡廳推薦：生生kapi•

前身是新竹火車後站續日咖啡，搬家到竹北依然超有人氣！在竹北重新出發的「生生kapi•」，以工業風裝潢搭配木製家具，打造出高質感用餐氛圍，是廣受新竹人推崇的咖啡夯店。提拉米蘇、熱狗堡、蛋沙拉吐司都是人氣必吃款，需要注意的是店內用餐需保持低音量，並且沒有招待四人以上客人，想要朝聖先做好功課。



#生生kapi•〈圖片為續日時期，非目前店觀〉

地址：新竹縣竹北市勝利八街二段117號

電話：0909-411-195





▲圖片由@wang__825授權提供。



新竹竹北咖啡廳推薦：KURUMI

老宅控來竹北先衝這間咖啡廳！以超吸睛的日式老宅見建築聞名的「Kurumi」，從門口就充滿濃濃的日系復古風情，其中緣廊座位區搭上中庭小庭院，更是來店必拍的絕佳打卡點，讓你一秒置身在日本。店內餐點除了咖啡、布丁、糰子等下午茶外，也提供咖喱、Pizza，假日揪閨蜜美拍打卡也能填飽肚子。



#KURUMI

地址：新竹縣竹北市嘉豐六路二段88號

電話：03-550-9902





▲圖片由@_piggylife.foodie_授權提供。



新竹竹北咖啡廳推薦：5.15 Café 咖啡．甜點

位在攀岩場旁的「5.15 Café」，2樓可以看到場內人們攀岩的動態，最特別的是平日還能免費玩桌遊，總共超過70款小遊戲隨你挑選，打造出超悠閒輕鬆的用餐環境，適合親友、多人來這聚餐閒聊。甜點部分有巴斯克、檸檬塔，以及螞蟻人必點的「布朗尼佐香草冰淇淋」等，配上自家烘焙咖啡豆的手沖咖啡，讓你一邊喝下午茶、一邊爽玩桌遊。



#5.15 Café 咖啡．甜點

地址：新竹縣竹北市成功二街96號2F

電話：03-658-8555





▲圖片由@john7_foodie授權提供。



新竹竹北咖啡廳推薦：Ni Café 妮咖啡

超夯的奶油色貨櫃屋咖啡廳「Ni Café 妮咖啡」，除了有整面落地玻璃窗的室內座位區，還有歐洲街頭咖啡風的一樓戶外座位區，二樓戶外區則是露天露營風，各個角落都超欠拍。招牌必點可朗芙鬆餅、瑪德蓮、燕麥奶拿鐵，近期也宣布會在竹北區的台元科技園區開設二店，快關注店家粉專，一開幕就衝去朝聖一波。



#Ni Café 妮咖啡

地址：新竹縣竹北市勝利五路131號

電話：0989-688-980





▲圖片由@halulu.s授權提供。



新竹竹北咖啡廳推薦：日遲 DIDcoffee

獨棟日系侘寂風咖啡廳！位在竹北高鐵附近的「日遲」，外觀、內用空間都採清水模加上木系桌椅裝飾，戶外區用餐不限時，而入店用餐為了保持每位客人的用餐品質，需保持輕聲細語、勿隨意走動。甜點有招牌銅鑼燒，以及各種口味的戚風蛋糕，獨享版蛋糕一人吃也不會嫌膩口。



#日遲 DIDcoffee

地址：新竹縣竹北市嘉豐六路一段62號

電話：03-550-1861





▲上圖由@dodofoodie_taichung、下圖由@mika.eatt授權提供。